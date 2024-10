Eduardo Paes e Rodrigo Neves: parceria entre as cidades e apoio à candidatura do trabalhista - Divulgação

Publicado 24/10/2024 18:10

Niterói - Rodrigo Neves (PDT), candidato à prefeitura de Niterói no segundo turno, que é líder nas pesquisas, trouxe à cidade o recém reeleito prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), para assinatura de um pacto de cooperação entre Niterói e Rio.



Demonstrando a segurança e a determinação de quem já tem a experiência de duas gestões positivas, Rodrigo recebeu os convidados no restaurante Jambeiro, no Ingá, e reafirmou seu amor pela cidade. Com o Pacto Niterói Rio pela Democracia, Boa Gestão e Desenvolvimento Sustentável as cidades e suas gestões se aproximam em diversas áreas de ação.



Rodrigo, que recebeu oficialmente o apoio de Paes à sua candidatura, esclareceu que líderes como Eduardo reinventaram e contribuíram com a população. O candidato trabalhista declarou que lideranças de São Gonçalo pediram que ele assinasse um acordo para ceder para o município vizinho R$ 1 bilhão por ano de royalties do petróleo.



“Logo que começou o segundo turno fizeram uma proposta indecorosa, um acordo com o prefeito de São Gonçalo para Niterói abrir mão de R$ 1 bilhão por ano dos royalties. Fizeram a proposta com ameaças que lideranças políticas de São Gonçalo, que está tomada de barricadas e grupos de milícia, iriam invadir Niterói. O que estamos presenciando hoje é muito grave e imagino o que meu adversário deve ter feito para ter apoio e recursos da máquina pública de São Gonçalo”, explicou Neves.



No encontro com Eduardo Paes e apoiadores, Rodrigo ainda comentou que seu adversário Carlos Jordy (PL) teria reunido militantes de campanha para distribuir em cada bairro de Niterói um panfleto com uma montagem grosseira de ataques a ele e à sua campanha.



“Estão distribuindo hoje um panfleto em cada bairro de Niterói com uma montagem grosseira, com ataques à minha pessoa e ataques à nossa campanha. Mas isso só revela o desespero dessa gente, que não tem nenhuma relação com o povo de Niterói. Ao longo desses meses, nós tivemos apoio de gente de direita, gente do centro, gente de esquerda, gente do alto, mas sobretudo de pessoas de todos os setores da sociedade civil que têm amor por Niterói, que sabem que a cidade não pode ter risco de retrocesso com gente despreparada, com gente extremista, com pessoas que, enquanto nós estávamos aqui criando programas para apoiar as pequenas e médias empresas, criando o primeiro hospital para salvar vidas na pandemia, estavam espalhando notícias falsas sobre cloroquina, fazendo aglomerações na Praia de Icaraí, espalhando vírus e entrando com ações na justiça contra a vacina”, disse Rodrigo.

“É muito importante a gente compreender o significado desse ato hoje, porque Niterói e Rio são duas cidades que têm origens comuns. Araribóia lutou muito para defender a Baía de Guanabara e a cidade do Rio contra os franceses. Niterói foi capital do estado do Rio por quase 150 anos. Quando deixou de ser, nada foi colocado no lugar. Mas nós, enquanto sociedade, a sociedade carioca, niteroiense, e líderes com visão moderna e inovadora como você, Eduardo, souberam reinventar, contribuíram com a sociedade para inovar os projetos das cidades, assim como Jorge Roberto Silveira e tantos outros que o antecederam, fizeram com Niterói, transformando o município em referência de qualidade de vida”, concluiu.



Eduardo Paes disse que “nós vamos aqui assinar um ato. Mas isso não passa de uma boa desculpa para que a gente pudesse se encontrar hoje. Porque o que contém esse documento é muito menos do que aquilo que a experiência desses dois prefeitos trabalhando juntos já gerou de benefícios para a cidade do Rio, para a cidade de Niterói e para o Estado do Rio de Janeiro. Esse movimento aqui, na verdade, é um movimento que tem pelo menos 12 anos ou mais. Eu tive a honra de ter o apoio do Rodrigo Neves na minha primeira eleição para prefeito, assim como tive a honra de vir aqui em Niterói em 2012”, relatou o prefeito do Rio de Janeiro. “A vitória do Rodrigo significa que vamos voltar para a direção certa. Todo nosso time, pela conexão dessas duas cidades, estará dedicado à essa eleição com você”, disse Paes a Rodrigo.



“Eduardo, você é uma referência para todos os bons gestores públicos do Brasil e é uma referência também para todos os democratas desse país. A sua presença em Niterói e a assinatura desse pacto provavelmente é o fato político mais importante desse segundo turno e vai contribuir para o esclarecimento da população de Niterói e para uma grande vitória do 12 no próximo domingo. Viva a democracia, viva Niterói e o Rio de Janeiro”, disse o candidato líder nas pesquisas, Rodrigo Neves.



O CASO DOS ROYALTIES



São Gonçalo vem tentando, através de briga judicial, que a verba dos royalties de petróleo seja redistribuída entre os municípios. Perdeu em todas as instâncias. O prefeito reeleito de São Gonçalo, Capitão Nelson, é do PL – mesmo partido de Carlos Jordy.



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso dos municípios São Gonçalo, Magé e Guapimirim, do Estado do Rio de Janeiro, que pleiteavam uma partilha maior dos repasses de royalties de petróleo. A disputa tiraria bilhões dos municípios de Maricá, Niterói e da capital fluminense.