Ellyan: criador do Dia do Super. Herói BrasileiroDivulgação

Publicado 24/10/2024 11:33

Niterói - Já tem data marcada para a 2ª edição do Festival Niterói Expo Geek, que será dias 09 e 10/11 no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói, das 10h às 20h. Um dos pontos altos do evento será a homenagem ao Dia do Super-Herói Brasileiro (DSHBr), que é celebrado dia 24/10 mas comemorado durante o encontro.



O evento pretende auxiliar na democratização da cultura geek no Brasil, através do resgate da memória das publicações nacionais que é de grande importância cultural. A enxurrada dos quadrinhos estrangeiros e o pouco incentivo na produção nacional contribuem para a não valorização das produções nacionais.



Na grade de programação terá feiras e estandes, maquiagem geek express, exposições, arena gamer free play e muitas outras comemorações, como o Dia do Super-Herói Brasileiro (DSHBr), idealizado pelo ator e quadrinista Elenildo Lopes conhecido pelo nome artístico como Ellyan.



Além disso o morador de Niterói vai lançar a Revista em quadrinhos Vélox – O Campeão da Liberdade, dia 09/11 das 11h30min às 13h, que venceu o Edital Fomentão. A narrativa traz à tona personalidades LGBT+, incluindo a icônica cantora Pabllo Vittar, como parte integrante da história, para valorizá-las e demonstrar que suas ações no combate à LGBTfobia são verdadeiros atos heroicos no mundo real. A HQ homenageia também outras personalidades como Xuxa, Anitta e a jogadora Marta, também super-heroínas na luta contra desigualdades.



“Esse festival e suas atrações são a prova de que a cultura Geek em geral e Brazuca são fortes movimentam a cidade de Niterói, por isso é necessário a sua importância e manutenção”, frisou Ellyan.



Também terá um painel sobre o curta-metragem "Originários” que tem roteiro assinado por Renê Belmonte, roteirista dos filmes Se eu fosse você 1 e 2 e direção de Oscar Francisco, e que tem narrativa que se desenrola nas ruas de Niterói, uma cidade de tradições e história entrelaçadas à cultura indígena.



O evento é produzido com recursos da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do edital Público (SMC) 01/2024 – Cultura Geek. A classificação etária é livre, o evento é gratuito e o Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n no Centro de Niterói.



Dia do Super-Herói Brasileiro (DSHBr)

O DSHBr foi idealizado pelo ator e quadrinista Elenildo Lopes conhecido pelo nome artístico Ellyan, criador do herói Capitão R.E.D. A criação da data aconteceu em 2020 e a escolha do dia 24/10 foi devido a estreia do seriado 'As Aventuras do Capitão 7', exibido pela TV Record, de 1954 a 1966, considerado o primeiro super-herói brasileiro.



Ellyan, de 41 anos, mora em Niterói e iniciou carreira com os quadrinhos em 2007. Desenvolveu e criou o selo editorial MeuHerói Entretenimento, uma produtora de quadrinhos e audiovisual, e lançou a revista Capitão R.E.D. vendida nas bancas de jornais pela Editora Kimera. Hoje a revista já circula na Europa, Canadá, Estados Unidos e Ásia pela editora RedDragon Publisher e se chama "Captain R.E.D".