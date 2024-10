Aprendiz Musical: apresentação da Orquestra, grátis, com trilhas de cinema no Municipal - Divulgação

Publicado 23/10/2024 16:13

Niterói – Um evento inesquecível. É o que promete o Programa Aprendiz Musical, que apresenta o seu mais novo espetáculo, “Concerto Trilhas de Cinema”, no Theatro Municipal de Niterói na próxima terça-feira (29), às 19 horas. A entrada é gratuita, sujeita a lotação.



Embarque em uma jornada musical inesquecível com o “Concerto Trilhas de Cinema”. A Orquestra Aprendiz Musical, sob a regência do Maestro Evandro Rodriguese, promete encantar o público, interpretando grandes clássicos da sétima arte. Em uma noite repleta de nostalgia e emoção, a principal formação orquestral do Programa Aprendiz Musical guiará os espectadores por um repertório que abrange filmes de diversas décadas e gêneros — do suspense à ação, do romance ao drama, e até o universo infantil.



"É uma grande alegria para Niterói promover mais uma apresentação do Programa Aprendiz, um projeto que tem transformado vidas por meio da música. Este concerto especial com trilhas sonoras de cinema será uma oportunidade única para o público se emocionar e reviver momentos inesquecíveis da sétima arte, interpretados com o talento dos jovens músicos de nossa cidade. O apoio à cultura e à educação musical é uma prioridade em nossa gestão, e iniciativas como essa mostram a importância de investir no futuro das novas gerações", destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.



"O ‘Concerto Trilhas de Cinema’ representa o poder transformador da música, especialmente quando executada por jovens talentos do Programa Aprendiz. Essa apresentação será um verdadeiro espetáculo, levando o público a uma viagem pelas trilhas sonoras que marcaram diferentes épocas e estilos cinematográficos. É uma oportunidade de celebrar a cultura e o aprendizado musical em Niterói, reafirmando o compromisso da cidade com a formação artística e o desenvolvimento dos nossos jovens", disse o secretário Executivo do município, André Diniz.



Venha reviver os momentos que tocaram seu coração e redescubra a magia das trilhas sonoras que marcaram gerações.



Aprendiz Musical

O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói/RJ. Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. Seus valores incluem a transformação, o compromisso, a afetividade, a integração e a qualidade.



O Aprendiz Musical está presente em 49 escolas da Rede Municipal de Ensino, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas. Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos.



O Programa Aprendiz Musical é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



Serviço

Concerto Trilhas de Cinema

Data: 29/10 (terça)

Horário: 19h

Duração: 90min

Local: Theatro Municipal de Niterói -Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro

Classificação indicativa: Livre

Valor: Entrada Gratuita / Sujeito a lotação