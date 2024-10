Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca: aulas grátis e preparatórias do ENEM - Divulgação

Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca: aulas grátis e preparatórias do ENEMDivulgação

Publicado 22/10/2024 17:24

Niterói - O Enem está chegando e para reforçar a preparação para a prova, o Programa Aprendiz Musical vai oferecer um aulão especial para todos os alunos das modalidades Decola e Aprenda – e, também, aberto à comunidade, com professores da Brun Educação.

Quem quiser se inscrever pode fazê-lo pelo site oficial do Programa Aprendiz, no link https://aprendizmusical.com.br/aulao-enem/

A ideia do evento é contemplar os estudantes do Aprendiz e moradores da região com as aulas preparatórias da fase educativa do adolescente ou jovem adulto.

Os professores vão abordar estratégias de resolução de prova, dar dicas de resolução de questões por área, esclarecer dúvidas sobre o SISU e sobre o Teste de Verificação de Habilidade Específica (THE).



Serviço:



Evento: Aulão para o ENEM

Data: 26/10 (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 - Fonseca

Valor: Entrada gratuita mediante inscrição