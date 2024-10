Axel Belarmino: advogado vai abordar aspectos legais em conjunto com informações essenciais sobre legislação - Divulgação

Axel Belarmino: advogado vai abordar aspectos legais em conjunto com informações essenciais sobre legislação Divulgação

Publicado 21/10/2024 18:09

Niterói - Alunos do projeto Decola - intermediário e avançado – vão receber uma palestra sobre propriedade intelectual a ser realizada na Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, no Fonseca.



"Aspectos Legais e Propriedade Intelectual”, ministrada pelo advogado e especialista em direitos Axel Belarmino, terá duas edições: a primeira na Sala Multiuso, no próximo dia 23 de outubro, às 13h30; e a segunda no Auditório, no dia 24, às 17h.



Nas palestras, serão abordadas informações essenciais sobre legislação aplicável e estratégias de proteção da propriedade intelectual.



SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL



Propriedade Intelectual é o conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria de obra de produção intelectual tais como invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e criações artísticas e garante ao autor o direito, por um determinado período, de explorar economicamente sua própria criação.



O conceito de propriedade intelectual surgiu no século XV, na República de Veneza, quando o governo da região criou uma lei para proteger os inventores das artes e das ciências. As invenções com finalidade industrial, marcas, patentes e outros sinais distintivos são protegidos pela propriedade industrial já as criações literárias e artísticas são protegidas pelos direitos autorais.



A propriedade industrial garante o direito de exploração do objeto protegido com exclusividade, proporcionando meios para buscar a recompensa pelo esforço inovador (horas trabalhadas, recursos financeiros em pesquisa e desenvolvimento, etc). Ou seja, com o direito de exclusividade, os titulares de propriedade industrial podem impedir que terceiros explorem economicamente o objeto da proteção. O titular de uma patente pode impedir que um concorrente venda um produto idêntico ao seu, com a mesma tecnologia.



SERVIÇO

Evento: Palestra sobre Aspectos Legais e Propriedade Intelectual

Data: 23/10

Horário: 13h30

Local: Sala Multiuso da Casa Aprendiz

Data: 24/10

Horário: 17h

Local: Auditório da Casa Aprendiz

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 - Fonseca

Valor: Entrada gratuita