Guarda Municipal de Niterói: soltura de caranguejos apreendidosDivulgação

Publicado 21/10/2024 11:19

Niterói – Neste sábado (19), agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói (CMA) realizaram uma operação contra a comercialização ilegal de caranguejos-uçá durante o período de defeso. A ação ocorreu nas proximidades do Mercado São Pedro, no Centro de Niterói, resultando na apreensão de mais de 250 caranguejos que seriam vendidos de forma irregular.



Os crustáceos foram reintegrados ao seu habitat natural no manguezal de Itaipu, localizado no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), na Região Oceânica de Niterói. A apreensão seguiu as diretrizes estabelecidas pela Portaria N-52/2003 do Ibama, que regula o período de defeso, iniciado em 1º de outubro e com término previsto para 30 de novembro para machos e fêmeas, e de 1º a 31 de dezembro para as fêmeas, no estado do Rio de Janeiro. Durante o período de defeso, a captura e venda de caranguejos é estritamente proibida, exceto para animais congelados com declaração de estoque regularizada.



O responsável pela comercialização ilegal não foi identificado. O caso foi registrado na delegacia do Fonseca para futuras investigações.



Agentes especializados – A equipe da CMA, responsável pela apreensão e soltura dos animais, é composta por agentes treinados para o manejo e resgate de animais silvestres, incluindo primeiros socorros e transporte adequado. A equipe passa regularmente por cursos de capacitação e reciclagem, com foco em resgate de fauna, manejo de animais peçonhentos e cuidados com a fauna local. Os agentes da CMA podem ser acionados pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói.



Caranguejo-uçá

O caranguejo-uçá desempenha um papel crucial no ecossistema dos manguezais, sendo conhecido como o "jardineiro do mangue". Ao triturar folhas e auxiliar na decomposição por fungos e bactérias, o crustáceo contribui diretamente para a fertilização do solo, manutenção da vegetação e qualidade da água, assegurando o equilíbrio ecológico dos manguezais.