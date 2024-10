Caminhada de combate ao AVC: evento gratuito terá saída no MAC e chegada no final da Praia de Icaraí - Reprodução

Caminhada de combate ao AVC: evento gratuito terá saída no MAC e chegada no final da Praia de IcaraíReprodução

Publicado 20/10/2024 11:00

Niterói - No próximo dia 26 de outubro, o Hospital Icaraí promove mais uma edição da sua Caminhada Combate ao AVC, com percurso de 2,4 km – do MAC (Museu de Arte Contemporânea) até a Igreja São Judas Tadeu (final da Praia de Icaraí, Niterói).

De 7h às 8h15 da manhã, os 500 primeiros inscritos poderão retirar os kits da corrida no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que fica no Quiosque da Neltur (Av. Benjamin Sodré S/N – Boa Viagem – Niterói).

Os participantes sem o kit poderão participar das atividades de caminhada e yoga, com aquecimento realizado pela equipe SESC. Na ocasião, haverá também o espaço Estação Saúde, com serviços de aferição de pressão, glicose e orientação nutricional com uma equipe multidisciplinar do Hospital Icaraí e do Hospital & Clínica São Gonçalo, além de pontos de hidratação e uma ambulância para suporte dos participantes.

A largada acontece às 9h, no CAT (Centro de Atendimento ao Turista) da Neltur, e o final será às 9h40 na Igreja São Judas Tadeu. Ao final da caminhada, às 10h, haverá yoga com a equipe do Dharma Bhmi, com o encerramento da atividade às 11h. De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, a doença continua, desde 2019, ultrapassando o número de mortes de causa cardiovascular no Brasil, seguido do infarto – relação inversa ao que observamos mundialmente.