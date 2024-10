Saúde pública do município: entre 2016 e 2023, a cidade registrou uma redução de 33% na taxa de mortalidade infantil - Luciana Carneiro

Saúde pública do município: entre 2016 e 2023, a cidade registrou uma redução de 33% na taxa de mortalidade infantilLuciana Carneiro

Publicado 19/10/2024 15:07

Niterói – A Prefeitura tem alcançado resultados expressivos em suas iniciativas de saúde pública, especialmente na área materno-infantil. Entre 2016 e 2023, a cidade registrou uma redução de 33% na taxa de mortalidade infantil, e essa tendência de queda tem se mantido ao longo de 2023 e 2024. Outro indicador positivo é o baixo índice de bebês com baixo peso ao nascer. Entre 2023 e 2024, mais de 90% dos bebês nasceram com peso superior a 2,5kg, o que demonstra a eficiência das políticas de saúde adotadas na cidade.



“Nossa prioridade é oferecer um sistema de saúde que cuide das pessoas de forma humanizada, desde o nascimento. A redução da mortalidade infantil em Niterói é reflexo dos investimentos que estamos fazendo em políticas públicas eficazes, infraestrutura de qualidade e equipes comprometidas com o bem-estar da população. As obras da nova Maternidade Alzira Reis e a reforma do Getulinho são exemplos desse esforço, que vai transformar a experiência de milhares de famílias. Queremos garantir que as crianças de Niterói e região tenham o melhor início de vida, com cuidado integral e acolhimento”, afirma o prefeito de Niterói, Axel Grael.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explica que esses avanços reforçam o compromisso do município com a melhoria dos cuidados de saúde, especialmente após períodos de desafios, como as epidemias de Zika, em 2016, e Covid-19, em 2020, que elevaram temporariamente essas taxas em todo o Brasil.



"A Prefeitura está realizando investimentos importantes para oferecer um sistema de saúde mais eficiente e acolhedor, garantindo acesso e qualidade no atendimento de mulheres, crianças e toda a população”, destaca a secretária.



Além dos avanços nos índices de saúde infantil, a Prefeitura de Niterói está investindo na modernização e expansão de sua infraestrutura hospitalar. As obras da nova Maternidade Municipal Alzira Reis, referência em parto humanizado, estão em fase avançada e devem ser concluídas até o final do ano.



A nova unidade aumentará em 30% a capacidade de atendimento e contará com uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos, além de espaços para acolhimento, exames e apoio ao aleitamento, tudo com foco na humanização do atendimento.



A maternidade também adotará soluções sustentáveis, como aquecimento solar, reuso de água da chuva e telhados verdes, reafirmando o compromisso de Niterói com práticas ambientalmente responsáveis. O investimento municipal nas obras da Alzira Reis é de aproximadamente R$ 20 milhões.



Paralelamente, o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho), unidade pediátrica de referência na Zona Norte, está passando por uma ampla reforma. Com um investimento de R$ 9 milhões, as obras devem ser concluídas em janeiro de 2026, e incluem a renovação da infraestrutura elétrica, hidrossanitária e de climatização, além da ampliação das áreas de enfermaria e UTI pediátrica. O hospital, fundado em 1954, atende crianças de Niterói, São Gonçalo e cidades vizinhas e já havia reaberto sua emergência em 2013 após um período de fechamento.

A unidade realiza uma média de 5.100 atendimentos mensais na emergência e já teve cerca de 50 mil crianças atendidas no hospital só este ano. O Getulinho funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, na emergência desde 2013. O hospital realiza por mês cerca de 980 consultas ambulatoriais e uma média de 155 internações. O ambulatório oferta consultas nas especialidades de alergia, ⁠cardiologia, ⁠cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, ⁠endocrinologia, follow up das crianças internadas (pediatria), ⁠hematologia, neurologia, nefrologia, ortopedia, ⁠otorrinolaringologia e ⁠pneumonia.



O Getulinho conta com uma estrutura com Centro Cirúrgico, que possui a estrutura necessária para a realização de cirurgias pediátricas. Atualmente realiza procedimentos nas especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia, plástica e geral com mais de 19 tipos diferentes tipos de cirurgias eletivas. Os médicos especialistas que fazem o ambulatório, também são responsáveis pelo parecer dos pacientes internados na unidade. O hospital, além de realizar exames e procedimentos de apoio diagnóstico para pacientes internados, também oferece exames diagnósticos para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), como ecocardiograma, radiologia, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletroencefalograma.



A equipe é multiprofissional, composta por médicos pediatras, intensivistas e especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, técnicos de aparelho gessado e de radiologia, lactaristas, além da equipe de apoio administrativo, ouvidoria, engenharia clínica, manutenção predial e serviços gerais.