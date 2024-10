Rodrigo Neves: candidato a prefeito ganhou apoio e teve encontro com Ministra Nísia Trindade, além de médicos da cidade - Divulgação

Publicado 19/10/2024 12:14

Niterói - A gestão na área de saúde pública exemplar nos governos Rodrigo Neves, sobretudo no período da pandemia, foi reverenciada na noite de sexta-feira (18), em um grande encontro, com mais de 500 médicos e com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Clube Central, na Zona Sul da cidade.

A reunião contou ainda com a presença do reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Cláudio; do Presidente do Sindicato de Hospitais e Clínicas Privadas, Felipe Albuquerque, do presidente da Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), Telmo Hoelz, além de representantes da Associação Médica Fluminense, CREMERJ e demais instituições médicas.

Durante o evento, Rodrigo lembrou o momento pelo qual passava a cidade quando assumiu a prefeitura, em 2013. Com altos índices de violência, o bonde do fuzil, muitos roubos de carro e da tentativa de milícias se estabelecerem em Niterói.

“O que algumas pessoas esquecem, mas é bom a gente lembrar, é que dez anos atrás o Rio estava bombando com a Olimpíada, com a Copa, com as UPPs e Niterói estava com sua alma ferida, três anos depois daquela tragédia do Bumba. E nós organizamos a casa, fizemos um plano estratégico de médio e longo prazo e superamos desafios que pareciam inimagináveis. A única cidade que não tem milícia na região metropolitana do Rio é Niterói. E não vamos deixar amigos de milicianos chegarem perto da Prefeitura”, afirmou.

Sobre o período da pandemia, Rodrigo ressaltou as decisões tomadas com firmeza, além de parcerias importantes, unindo poder público e inciativa privada. Lembrou ainda que Niterói foi, em diversos momentos, vanguarda em projetos de saúde pública.

“Nós fizemos o projeto de combate à dengue, o Wolbachia, que só havia sido feito na Austrália; reabrimos o hospital Getulinho; reformamos diversas unidades de saúde, como o novo Mário Monteiro, ampliamos o Médico de Família, chegando a 100% de cobertura; estruturamos o Hospital Oceânico, o primeiro do país voltado para o covid, entre outras realizações na área de Saúde. Agora vamos focar na atenção básica em média complexidade. Vamos contratar mais 200 médicos, fazer os Super Centros de Saúde de Especialidades e Exames para melhorar a performance da gestão da saúde e oferecer a melhor saúde municipal para a nossa população que mais precisa. E vamos atrair investimentos públicos e privados para transformar Niterói em um dos principais polos de serviços de saúde do Brasil”, defendeu Rodrigo.

A ministra da Saúde Nísia Trindade lembrou a parceira da prefeitura de Niterói com a Fiocruz, do qual foi presidente. “Niterói realmente foi um exemplo, no período da pandemia, e é uma referência. Vamos fazer muitas parcerias pela saúde de Niterói”, disse a ministra, que por fim, revelou um desejo de, em breve, vir morar na cidade”.

“Ouvindo o Rodrigo falar dos novos projetos, pensei: gente eu acho que quando me aposentar - o prefeito Eduardo Paes não vai gostar de eu falar isso - mas acho que venho morar em Niterói”, disse Nísia.