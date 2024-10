Neltur: visita guiada ao Mercado Municipal - Divulgação

Neltur: visita guiada ao Mercado MunicipalDivulgação

Publicado 18/10/2024 18:52

Niterói - Após o sucesso da primeira visita monitorada no Mercado Municipal, a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) já está organizado um novo passeio na próxima terça-feira -- para que turistas e moradores de Niterói possam conhecer a beleza deste novo equipamento turístico da cidade.

Para quem estiver interessado, o Programa de Visitas Monitoradas, gratuitas, no Mercado Municipal está com vagas ainda disponíveis para a próxima terça, dia 22/10, às 11h e às 15h. As visitas podem ser agendadas através do e-mail: agendamento@neltur.com.br.



O Mercado conta com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Neltur onde os visitantes e turistas podem se informar sobre atrativos e experiências do Mercado Municipal e da cidade de Niterói.



O objetivo do Programa é proporcionar aos turistas um passeio agradável no mercado com seus aspectos históricos e culturais, além de painéis com fotos da cidade que permeiam o atrativo, desde a sua inauguração, em 1938 (quando Niterói era capital do estado), até a sua reinauguração, em 2023.



O Mercado Municipal tem 9.700 metros quadrados, e, além de sua beleza arquitetônica, virou um polo gastronômico, novidades de decoração, cervejaria, charutaria, peixaria, artesanato, queijaria e hortifrúti, nas suas mais de 150 lojas. O Mercado Municipal, que se tornou Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro, vem desde sua reabertura fomentando a cultura e o turismo na cidade, com a realização de diversificados eventos.



De acordo com André Bento, presidente da Neltur, "com esta experiência no Mercado Municipal, a Neltur já desenvolve visitas em 4 equipamentos que são Ilha da Boa Viagem, Teatro Popular e Teatro Municipal de Niterói, abrindo novas possibilidades para os turistas que chegam na cidade. “ É um programa voltado para a população, o trade e os turistas”, destacou.