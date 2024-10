Rodrigo Neves: pesquisa dá vantagem no segundo turno das eleições ao ex-prefeito - Divulgação

Publicado 17/10/2024 22:24

Niterói - O candidato do PDT à Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, tem 60,5% das intenções de voto contra 39,5% de Carlos Jordy (PL), segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (17.10). Carlos Jordy aparece com a maior rejeição, chegando a 52%.

O ex-prefeito de Niterói é o mais votado entre homens e mulheres e vence em todas as faixas etárias a partir de 25 anos. Rodrigo Neves também é favorito em todas as faixas de escolaridade e de renda familiar.

Segundo o AtlasIntel, apenas 1,4% dos entrevistados declarou não saber em quem votar e 1,6% disseram votar em branco ou nulo.

A pesquisa foi feita com 1.198 eleitores entre os dias 11 e 16 de outubro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foi registrada com o número RJ-00997/2024.