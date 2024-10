Angela Cavalcante: livro infantil será lançado em Niterói - Divulgação

Publicado 18/10/2024 10:20

Niterói - Um talento em Letras e Artes, Angela Cavalcante é a ilustradora do mais novo livro da escritora Débora Pink, intitulado "A Menina da Porta do Reino", da Ed. Rise Up, que conta a história do encontro com Cristo que a personagem teve em sua infância, que a livrou de ser uma criança triste e sem esperança, diante das situações que vivenciava com sua família, ocupada com as demandas da modernidade. A edição estará, em breve, nas plataformas digitais.

Na ilustração do livro infantil, Angela se inspirou em crianças que enfrentam as mesmas questões que a personagem apresenta, em frente as super demandas da vida atual, com desenhos precisos e cores fortes, utilizando a técnica de aquarela, em personagens conceituados com traços inéditos. Angela Cavalcante é niteroiense, e está preparando uma exposição de suas telas, como artista plástica, que em breve entrará em cartaz no Solar do Jambeiro.

A ilustradora formou-se em Design de Moda, na Cândido Mendes, em Letras/ Português – Italiano, pela UERJ, com especialização em tradução da Língua Neolatina Italiana, na mesma instituição. Também cursou Artes, na UFF, mas não concluiu. Atua no ramo de moda há 30 anos, tendo trabalhado nas maiores empresas desse seguimento, no Rio de Janeiro, entre elas, o Grupo Soma, integrando o time da Maria Filó. Iniciou seus estudos em piano clássico já na maturidade com 38 anos.

No ano de 2017, fez sua primeira exposição no Centro Cultural Abrigo dos Bondes, com o título “Emoções”. Foi um momento marcante em sua trajetória! Já ilustrou alguns livros e revistas valendo-se do dom de desenhar e pintar, utilizando, quase sempre, técnicas próprias em lápis, aquarela e a óleo.