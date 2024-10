Vanessa Sobral Pinto: participando do Clube do Vinho em Charitas - Divulgação

Publicado 17/10/2024 18:35

Niterói - O novo encontro do Clube do Vinho - Só Para Elas terá como tema "Todas pelo Outubro Rosa", na segunda-feira (21), às 19h30, em Niterói. Vanessa Sobral Pinto e Denise Corrêa são as convidadas para bate-papo especial sobre saúde e autoestima feminina, no Olimpo, na Praia de Charitas. As duas são novas integrantes do grupo Somos Empreendedoras.

Denise Corrêa é assessora da Guelt Investimentos, formada em ciências contábeis com pós-graduação em mercado de capitais e marketing, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Já Vanessa Sobral Pinto é especialista em coloração pessoal. Formada em direito, decidiu fazer a transição de carreira. O objetivo de Vanessa com as consultorias de coloração pessoal é impactar a vida das pessoas de forma positiva, para ajudá-las a se sentirem confiantes com a própria imagem.

No clima da campanha do Outubro Rosa, a organizadora do Clube do Vinho - Só Para Elas, Cacau Dias, pede que todas usem pelo menos uma peça cor de rosa no visual, durante o evento. Com direito ao menu incluso do restaurante, as reservas para o encontro podem ser feitas através do WhatsApp (21) 99956-5000. O restaurante fica na Estação Hidroviária de Charitas, em Niterói, com estacionamento gratuito no local e carta de vinhos com preços especiais para as frequentadoras do Clube.