A Bela e a Fera: em cartaz este final de semana, em Niterói - Divulgação

Publicado 17/10/2024 13:00

Niterói - A criançada tem encontro marcado com o teatro este final de semana, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos. É que estará em cartaz a peça infantil A Bela e a Fera.

O espetáculo conta a história de um príncipe muito bonito, que se julgava superior a todos que o cercavam, diante da sua soberba, maltrata uma mulher velha e feia que ele julgou ser inferior à sua riqueza. Porém, mal sabia, que ali estava uma feiticeira, que lhe jogou um feitiço, o transformando assim em uma fera monstruosa, apagando a sua tão potente beleza. O antidoto para reverter o feitiço seria, ele agora fera, encontrar um grande amor que retribuísse aos seus encantos escondidos, atrás da aparência feia da Fera.



Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho em troca da liberdade do seu amado pai. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Assim se desenrola o espetáculo dirigido por Gugu Araújo, adaptação de Cezar Cavalcanti com coreografia assinada por Gugu Araújo, figurinos que traduzem o encanto da história contada, assinados por Julia Araújo.



SERVIÇO:



Evento: Peça A Bela e a Fera

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - São Domingos

Dias: 19 e 20 de outubro

Horário: 16 horas

Ingresso: R$60,00 inteira / R$30,00 meia

Crianças a partir de 02 anos pagam ingresso

Duração: 60 minutos

Classificação livre



Elenco: Anselmo Fernandes, Cezar Cavalcanti, Gugu Araujo, Jonathan Fiori, Ana Beatriz de Paula, Junior Bertolli, Tardelli e Jessica Jardim

Texto: Cezar Cavalcanti

Direção: Gugu Araujo

Coreografia: Gugu Araújo

Edição de vídeo: Igor Lobianco

Iluminação: Igor Lobianco

Sonoplastia: Miguel Thiengo

Fotografia: Gabriel Andrade

Apoio de produção: Marcia Marinho

Divulgação e Apoio técnico: Rafa Barcellos

Produção Executiva: Ana Lobianco

Realização: Lobianco Produções

Contato: 97306-4042 - producoeslobianco@gmail.com