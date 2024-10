Elenco de Rapunzel: em cartaz este final de semana no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Elenco de Rapunzel: em cartaz este final de semana no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 17/10/2024 11:00

Niterói - A Coof Cia Teatral traz ao público no Theatro Municipal de Niterói em curta temporada, dias 19 e 20 de outubro às 16h, a adaptação da obra mais famosa dos irmãos Grimm, “Rapunzel”. O infantil conta a história de uma jovem presa em uma torre por uma bruxa malvada e salva por um príncipe encantado.

A Cia Niteroiense comemora 35 anos de ininterrupta atividade. “Rapunzel” é obra inédita, desejo antigo de encenação dentro do “Projetos Clássicos Infantis” da Cia que já montou clássicos como “A Gata Borralheira”, “Festival da Canção na Floresta” e “A Princesa e a Ervilha”, todos premiados em festivais internacionais e nacionais.

O sucesso de “Rapunzel” é tão grande que a história já ganhou versões diferentes ao longo dos anos, com algumas mudanças na trama e nos personagens. A narrativa atemporal de romance e fantasia ganhou nova popularidade com o lançamento de Enrolados (2010), um filme de animação da Disney que foi aclamado pelo público de todas as idades.

Num reino distante, um casal de camponeses morava ao lado da casa de uma Bruxa, e estavam prestes a ter um filho. A Bruxa pegou o homem roubando raponços (rabanetes) do seu jardim e disse que o perdoaria, mas quando a criança nascesse tinha que ser entregue para ela. O homem assustado aceitou, e assim que a menina nasceu a entregou para Bruxa que a batizou de Rapunzel, ela se tornou uma linda menina, mas a bruxa não a deixava cortar o cabelo. Um dia um Príncipe escutou Rapunzel cantando, ele se apaixonou por ela e decidiu que a livraria da torre. A Bruxa descobriu, e quando o Príncipe foi buscá-la, se assustou com a Bruxa e lutaram. Ficou cego por um feitiço lançado por ela. Mesmo enfeitiçado, conseguiu banir a velha Bruxa. Ao abraçar Rapunzel, duas lágrimas dela caíram nos seus olhos e ele voltou a enxergar perfeitamente, então levou Rapunzel para seu reino e viveram felizes para sempre.

SERVIÇO:

Evento: Peça Rapunzel | Teatro Infantil

Datas: 19 e 20 de outubro (sábado e domingo)

Horário: 16h

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$50,00 inteira/R$25,00 meia.

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro.

Direção: Carlos Fracho.

Elenco: Bruno Luzes, Carlos Fracho, Carolina Redfield, Kamylla Duarte, Lucas Baceiredo, Lucas Nunes.

Cenário: Carlos Camarinni.

Iluminação: Tadeu Freire.

Figurino: Flávia Fracho.

Direção de Movimento: Paula Campos e Bia Campos.

Músicas e arranjos de Waldyr Jorge e Letras de Cezar Cavalcante.

Sonoplasta: Junior Mello.

Maquiagem: Cássia Diniz.

Fotografia e Marketing: Carolina Redfield e Maria Otávia.

Divulgação: Terceiro Sinal Produções Artísticas.

Direção de Produção: Eneida Campbell.

Realização: Coof Cia Teatral.