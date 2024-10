Ingrid Macieira em Niterói: lançamento de livro na Escola Aldeia Curumim - Divulgação

Publicado 17/10/2024 10:00

Niterói - No sábado, 19 de outubro, às 14h, a escritora e ilustradora Ingrid Macieira participará de uma conversa sobre o livro "Voa, menina!", publicado pela Colli Books, durante a Feira do Livro na escola Aldeia Curumim, em Niterói. Com uma mensagem tocante de liberdade e esperança, o livro convida meninas e meninos a encontrarem na literatura um caminho para superar situações desafiadoras e assustadoras.

A obra apresenta a história de uma menina que enfrenta a dura realidade vivida por milhões de adolescentes no Brasil, especialmente aqueles que crescem em comunidades, lidando com o medo, a solidão e a violência. No entanto, através do poder transformador da leitura, a protagonista encontra um refúgio que a faz "voar", imaginando um futuro cheio de esperança.

“A história dessa menina é a história de muitas outras que eu vi de perto, que vivem em meio a adversidades, mas encontram na leitura um escape, uma forma de sonhar e construir um futuro melhor,” comenta Ingrid Macieira. “A literatura tem esse poder de nos fazer voar, de nos levar para lugares de esperança, e é isso que eu quis transmitir com esse livro.”





Inspirada por uma de suas alunas, que compartilha semelhanças com a personagem do livro, Ingrid Macieira usou a aquarela como técnica principal para ilustrar a obra, criando cenários vibrantes e expressivos. Mesmo tratando de temas delicados, as ilustrações buscam trazer leveza e colorido, conectando as crianças ao encanto do mundo imaginativo.

O livro "Voa, menina!", assim como outros títulos da Colli Books, está disponível para compra no Brasil, na Europa e em diversos países ao redor do mundo, tanto na versão impressa quanto em e-book, nos principais sites de e-commerce. Entre as opções de lojas estão Amazon, Wook, Fnac, Americanas, Submarino, entre outras. Para mais informações, acesse o site oficial: www.collibooks.com.br

Evento: Conversa sobre o livro "Voa, menina!" de Ingrid Macieira

Data: 19 de outubro de 2024

Horário: 14h

Local: Escola Aldeia Curumim

Endereço: Rua Prof. Dalton Gonçalves, 436, Vila Progresso, Pendotiba