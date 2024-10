Sala Nelson Pereira dos Santos: conferencia de economia solidária acontecerá por lá - Divulgação

Publicado 17/10/2024 18:07

Niterói - A Prefeitura de Niterói, o Fórum de Economia Solidária de Niterói e o Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói, realizarão, na próxima segunda-feira, dia (21), a abertura da 1ª Conferência Municipal de Economia Solidária de Niterói. O evento acontecerá na Sala Nelson Pereira dos Santos, a partir das 13h.

Após a abertura dos debates, a construção de propostas municipais, que serão levadas às conferências estadual e nacional seguem com os grupos de trabalho no dia seguinte, na terça-feira (22), no Auditório da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, a partir das 9h. Também está prevista a eleição de delegados que vão representar Niterói nas próximas etapas.

Com o tema "Construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação", a conferência municipal busca debater as conquistas e perspectivas futuras da economia popular e solidária na cidade de Niterói. O encontro seguirá as diretrizes do Conselho Nacional de Economia Solidária que pretende contribuir para a institucionalização da pauta como política pública capaz de criar condições para que as experiências econômicas solidárias sejam ampliadas, fortalecidas e consolidadas.

Dentre as perspectivas da conferência está fortalecer os territórios locais como espaços de concretização da economia solidária. Para isso, os debates buscam compreender o setor como modelo de desenvolvimento que promova a democracia e a inclusão social. A conferência tem o objetivo de inserir a economia solidária como propulsora de boas práticas de sustentabilidade social e ambiental, favorecido pela vivência dos princípios do associativismo, da autogestão, da cooperação e da solidariedade em Niterói.