Peça O Nono Aniversário: espetáculo em cartaz este final de semana no Municipal - Roberto Pinheiro

Publicado 17/10/2024 14:00

Niterói - A Coof Cia Teatral está comemorando 35 anos de ininterrupta atividade, para celebrar traz para o palco do Theatro Municipal de Niterói, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, a peça “O 9º Aniversário”. Nesta celebração, o ator e diretor Carlos Fracho completa cinquenta anos de carreira, muito bem acompanhado por Lucas Martins, Rodrigo Becker e Léo Moreira.



“O mundo está tão violento, uma multidão de assassinos e bandidos à solta por aí”, com essa fala já se vê do que se trata o espetáculo “O 9º Aniversário”.



Baseado na obra de Hugo Sandes com adaptação e direção de Carlos Fracho, a obra toca numa ferida que assombra drasticamente a sociedade: a violência. Até quando se faz justiça com as próprias mãos? É o justiceiro isento de sua violência? Estaria ele, vingador, livre de julgamento? Debate primordial nos dias de hoje onde as cidades estão cada vez mais violentas, com a sociedade surtada e o grande preconceito com a população LGBTQI+, e nosso país o que mais os mata no mundo, o espetáculo discute o preconceito e a exclusão social.



Esta tragicomédia se passa numa noite de forte temporal onde o casal Roger e Chery, ela uma mulher trans, ele um famoso e rico advogado, jantam com Fred, seu sobrinho. Entre o debate familiar em que se fala da morte do filho deles brutalmente assassinado por um jovem homofóbico há nove anos exatamente naquela data, surge Alfaiate, um ladrão também jovem e bonito com a missão de matá-los. Inicia-se um embate entre os três sobre morte, preconceito, violência e amor, culminando em suspense numa reviravolta inacreditável. Imprescindível debate das mazelas da sociedade que ainda luta contra o crime em todas as escalas, a homofobia, o preconceito, a exclusão social. Este espetáculo estabelece com o público a reflexão sobre nossa época, enriquecendo o espectador para o debate sobre a sociedade que vivemos e queremos construir.

SERVIÇO:

Evento: “O 9º Aniversário” – Teatro Adulto

Data: 18, 19 e 20 de outubro

Horário: 20h sexta feira/ sábado e domingo às 19h

Duração: 60 min

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: R$50,00 inteira / R$ 25,00 meia entrada.

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro.



Adaptação de Carlos Fracho, da obra de Hugo Sandes.

Direção: Carlos Fracho.

Supervisão: Leandro da Matta.

Elenco: Rodrigo Becker, Leo Moreira, Lucas Martins e Carlos Fracho.

Cenário: Carlos Camarinni.

Figurinos: Cotton de Fadas.

Música: Marcos Assumpção.

Fotos: Beto Pinheiro.

Iluminação: Tadeu Freire.

Operação de som: Júnior Mello.

Maquiagem: Cássia Diniz.

Projeto Gráfico: Lucas Martins.

Direção de Produção: Eneida Campbell.

Realização: Coof Cia Teatral