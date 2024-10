Museu Janete Costa, no Ingá: realizando o evento Uma Noite no Museu - Reprodução

Museu Janete Costa, no Ingá: realizando o evento Uma Noite no MuseuReprodução

Publicado 17/10/2024 14:00

Niterói - Na quinta, 17 de outubro, às 19h, o Museu Janete Costa de Arte Popular promove mais um encontro do projeto Uma Noite no Museu, com horário estendido para receber alunos da Educação de Jovens e Adultos.

O projeto, realizado pela equipe do museu, busca incluir os estudantes do ensino noturno, reafirmando o compromisso da instituição com a democratização do acesso aos seus acervos e promovendo cidadania e acesso à cultura.

A ação é gratuita e realizada na penúltima quinta-feira de cada mês, com classificação indicativa livre.

SERVIÇO

Evento: Uma Noite no Museu

Data: Quinta, 17 de outubro de 2024

Horário: 19h

Classificação etária: livre

Valor: Entrada Gratuita

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói