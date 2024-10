Macrodrenagem no Barreto: cinco ruas estão recebendo nova pavimentação, além da requalificação de calçadas e meios-fios - Leonardo Simplicio

Publicado 17/10/2024 18:01

Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta quarta-feira (16), a pavimentação das ruas que fazem parte da terceira etapa das obras de macrodrenagem nos bairros Barreto e Engenhoca, na Zona Norte da cidade. A obra é executada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

Nesta fase, cinco ruas que já tiveram a drenagem concluída estão recebendo nova pavimentação, além da requalificação de calçadas e meios-fios. Os trabalhos começaram pelas ruas Salgado Filho e Américo Vanique. Além dessas, as ruas General Estilac Leal, Alan Kardec e Maestro Vila Lobos também receberão novo asfalto. A previsão é de que a pavimentação seja finalizada até a próxima quarta-feira (23).

O prefeito Axel Grael destacou a importância da obra para a qualidade de vida dos moradores da região.

“Essas intervenções são fundamentais para solucionar esse que é um dos pontos críticos de drenagem na cidade. Vamos resolver esses problemas históricos de alagamentos e melhorar a infraestrutura urbana do Barreto e da Engenhoca. Estamos trabalhando para tornar Niterói uma cidade cada vez mais resiliente e com mais qualidade de vida para todos os cidadãos”, destacou Axel Grael.

As obras de macrodrenagem no Barreto e na Engenhoca, com 4,6 quilômetros de extensão, representam um investimento da Prefeitura de aproximadamente R$ 76 milhões e têm um prazo de execução de 24 meses, contando a partir da ordem de início, emitida no fim de janeiro deste ano.