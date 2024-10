Parque Rural: evento com cavalos no próximo sábado - Divulgação

Parque Rural: evento com cavalos no próximo sábadoDivulgação

Publicado 17/10/2024 17:44

Niterói - O Parque Rural de Niterói será palco, no próximo sábado (19), da 1ª Copa de Marcha Especializada do Mangalarga Marchador. A disputa é organizada pela Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio de Janeiro (ACCMMERJ) e a Expresso Eventos. O evento promete um dia repleto de atrações para os amantes de cavalos e para toda a família, com entrada gratuita.



A programação começa cedo, às 9h30, com a chegada dos animais, seguida do início dos julgamentos às 10h30. Além da competição, o Regimento de Polícia Montada (RPMONT) apresentará passeios de cavalo para as crianças, proporcionando uma experiência única aos pequenos.



Para quem quer curtir a tarde no Parque Rural, a programação continua com feira gastronômica e agroecológica do Muriqui, repleta de opções para todos os gostos. A partir das 19h30, o público poderá aproveitar o Arte na Rua com show sertanejo de Claudio Vieira, encerrando o dia com muita música e animação.



“A Copa de Marcha é uma oportunidade incrível para celebrar a cultura do cavalo e promover um dia de lazer para toda a família. Esperamos que todos venham e aproveitem as atrações preparadas com muito carinho”, afirma Ana Machado, coordenadora de eventos do Parque Rural.



Serviço

Copa de Marcha Especializada Oficial ACCMMERJ - Feira gastronômica e agroecológica do Muriqui - Show Claudio Vieira

Data: 19 de outubro de 2024

Horário: 9h30 — Chegada dos animais | 10h30 — Início dos julgamentos

Local: Parque Rural de Niterói – Engenho do Mato

Entrada gratuita

Inscrições e vagas para competir na I Copa de Marcha Especializada: Fred (21) 9.9972-9183 | Ricardo Max (21) 9.7233-4495