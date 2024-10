Fachada da casa: local receberá festival de cinema nacional - Soraya Albuquerque

Fachada da casa: local receberá festival de cinema nacionalSoraya Albuquerque

Publicado 17/10/2024 18:40

Niterói - Com o objetivo de promover a diversidade e a democratização do cinema nacional, o Centro Cultural Casa 264, em São Domingos, realizará a primeira edição do Festival 'Cinema à Brasileira'. O evento trará uma programação imersiva, com exibições de filmes, atividades formativas e encontros com cineastas, tudo gratuito. As sessões, que contarão com tradução em libras para garantir acessibilidade, ocorrerão de 18 a 20 e de 25 a 26 de outubro, a partir das 17h, tanto no teatro da casa quanto ao ar livre, com projeções na fachada do casarão histórico.



Gestora do espaço e idealizadora do Festival, a multiartista cearense radicada em Niterói, Bia Rodrigues falou sobre a atividade: “O Festival Cinema à Brasileira é uma celebração ao nosso cinema, às nossas formas de dizer, atuar e produzir. Nosso cinema é único enquanto linguagem, tem força e estilo, principalmente o independente. O festival reivindica espaço para essas produções que, muitas vezes, ficam à margem. O público ama o cinema nacional, mas ainda é pouco exposto a ele. Queremos mudar isso e tornar essas obras mais presentes no cotidiano e imaginário das pessoas. Essa é apenas a primeira edição; ano que vem teremos ainda mais cinema à brasileira”.

A curadoria do festival selecionou 45 filmes de todas as regiões do país, mesclando produções de cineastas veteranos com obras de novos talentos, reafirmando o compromisso do evento em apoiar artistas independentes. A programação inclui, além das exibições, oficinas de audiovisual para jovens da rede pública, rodas de conversa e debates com profissionais do mercado audiovisual.



Guto Parente e Luís Carlos de Alencar, dois diretores nordestinos premiados em diversos festivais nacionais e internacionais, terão cada um uma sessão de longa-metragem na programação do Festival. Os filmes exibidos serão 'Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor' - que esteve no Festival do Rio -, e 'Um Jóquei Cearense na Coreia”.



O Festival "Cinema à Brasileira" é realizado pelo Centro Cultural Casa 264, com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, por meio da Lei Paulo Gustavo de fomento à cultura.



Sobre a Casa 264:



A Casa 264 é um novo centro cultural localizado na Rua General Andrade Neves, 264, no tradicional bairro de São Domingos, em Niterói. Situada em um charmoso casarão de 1930, o espaço foi idealizado pela multiartista cearense Bia Rodrigues e conta com uma arquitetura encantadora que mescla brasilidade e modernidade. Com áreas dedicadas a exposições, teatro e ateliê coletivo, a Casa 264 proporciona um ambiente acolhedor e vibrante, pensado para artistas, estudantes e público em geral. O objetivo da Casa 264 é promover encontros e intercâmbios culturais, reunindo diversas expressões artísticas como música, teatro, gastronomia e performances. Com uma programação pensada para fomentar a criatividade e a troca de experiências, o local oferece cursos, eventos e uma vasta programação. O conceito da Casa é criar um espaço informal, onde o público se sinta à vontade para vivenciar a arte de forma próxima e descontraída, reafirmando seu compromisso com a brasilidade e a inovação artística.