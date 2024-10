Prefeito Axel Grael: prestigiando a exposição sobre esporte na cidade - Alex Ramos

Publicado 18/10/2024 10:39

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, compareceu nesta quinta-feira (17) à abertura da exposição "Niterói: a cidade e o esporte", realizada na Biblioteca Central da Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus do Gragoatá. A exposição foi organizada pelo Centro de Memória Fluminense da UFF. O prefeito esteve presente acompanhado da primeira-dama, Christa Vogel Grael.

A mostra apresenta a relação histórica entre Niterói e os esportes praticados na cidade. A exposição destaca fatos, lugares e personagens que marcaram a trajetória esportiva dos bairros niteroienses. O objetivo do Centro de Memória Fluminense da UFF é reforçar o compromisso com a conservação e com o compartilhamento do patrimônio esportivo de Niterói com pesquisadores, estudantes e com a população.

A mostra teve como base o livro “A Vida Sportiva de Nictheroy”, do pesquisador Victor Andrade de Melo, que é curador da exposição junto com a também pesquisadora Cristina Mitidieri.

O prefeito Axel Grael destacou que as diversas modalidades esportivas fazem parte da construção da identidade de Niterói.

“Niterói tem história e tradição no esporte. Temos profissionais que têm uma dedicação acadêmica a fazer esses estudos sobre este tema. O Victor (Andrade de Melo) e a Cristina (Mitidieri), que são os responsáveis pela exposição, têm uma dedicação muito grande. O Victor escreveu o livro que conta a história do esporte em Niterói. Um livro belíssimo. Existem muitas curiosidades. Por exemplo, muita gente acha que o esporte na cidade nasceu na Zona Sul, mas o esporte começou no Barreto. A classe média não praticava esporte. Isso tem a ver com a formação da cultura da cidade. Acho que é muito importante a gente ter aqui, na Biblioteca da Universidade Federal Fluminense, que é uma parceira importante da Prefeitura, esse acervo disponível para motivar as pessoas a buscarem essas informações sobre o passado esportivo da cidade”, afirmou Axel Grael.

A exposição “Niterói: a cidade e o esporte” vai ficar aberta à visitação na Biblioteca Central da UFF, no Campus do Gragoatá, até março de 2025. As pessoas podem conhecer a mostra de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.