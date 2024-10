Rodrigo Neves: líder nas pesquisas para Prefeito no segundo turno recebe apoio de comunidades da cidade - Divulgação

Publicado 17/10/2024 08:11

Niterói - Foi em clima de celebração e agradecimento que as lideranças comunitárias de Niterói se reuniram, na noite desta quarta-feira (16.10), com o candidato à prefeito Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan, no Clube Canto do Rio, no Centro. Mais de 1.500 presidentes e dirigentes de associações de moradores de todos os bairros e comunidades reforçaram o compromisso de trabalhar nos próximos dias apresentando as propostas da chapa Rodrigo/Isabel para fazer Niterói avançar ainda mais.



“Gente, tá lindo aqui! Esse encontro com todas lideranças comunitárias, que estiveram com a gente desde o início, é emocionante. E eu queria agradecer muito a vocês, porque se não fosse vocês, eu não teria chegado à prefeitura e a gente não teria iniciado a transformação de Niterói a partir de 2013. Eu quero agradecer, a cada um e a cada uma, a grande vitória no primeiro turno, porque eu tive, nessa eleição, a maior votação que eu já tive na história”, disse Rodrigo.



A dez dias do segundo turno, Rodrigo lembrou da importância de todos os presentes na tarefa de apresentar as realizações de seus dois governos, esclarecer as falsas notícias espalhadas pelo adversário e as propostas para transformar Niterói na melhor cidade em qualidade de vida do Brasil.



“O povo tem memória. Eu prometi e cumpri a reabertura da emergência do Getulinho. Nos falamos que iríamos virar a página da história triste da tragédia do Bumba. Nós fizemos mais de 400 obras de contenção de encostas em todas comunidades de nossa cidade. São obras que não aparecem, mas que salvam vidas. Quando o povo mais precisava, nós criamos o primeiro hospital para tratar o coronavírus, o Hospital Oceânico, criamos o Renda Básica. Eu governei para toda cidade, mas com especial atenção para aqueles que mais precisavam”, afirmou Rodrigo, visivelmente emocionado.



Rodrigo pontuou ainda as ações prioritárias para o próximo mandato, como a inclusão dos idosos do BPC, pessoas com deficiência e das mães atípicas para receberem a moeda Arariboia; a contratação de mais 200 médicos, para que as unidades básicas de saúde não fiquem sem atendimento; e a criação dos super centros de saúde de especialidades e exames. Por fim, falou sobre a implantação do projeto Vida Nova no Morro, que vai ajudar as pessoas a construir banheiro, reformar, rebocar e pintar suas casas nas comunidades, gerando empregos, mais conforto e dignidade para as famílias. “Niterói vai ficar mais bonita e o povo mais feliz e com dignidade”, concluiu.



Taxistas com Rodrigo

No início da tarde, Rodrigo Neves e Isabel Swan receberam também o apoio de representantes dos taxistas da cidade, que reconheceram o empenho de Rodrigo com a categoria.