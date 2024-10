Bagunçalharia: uma das atrações do projeto Arte na Rua, pilotado pela FAN - Divulgação

Bagunçalharia: uma das atrações do projeto Arte na Rua, pilotado pela FANDivulgação

Publicado 16/10/2024 18:07

Niterói - Em uma edição especial para as crianças, o projeto Arte na Rua espalha cultura em atividades gratuitas em diversas regiões da cidade de Niterói. No final de semana, o Horto de Itaipu, Praça Flávio Palmier, Praça Tancredo Neves, Praça dos Lusitanos e o Campo de São Bento, recebem uma série de atividades, confira a programação.



No sábado, 19 de outubro, a partir das 10h, o Horto de Itaipu recebe a apresentação do Leandro, o Mágico Libertador de Livros, com muito humor, ilusionismo e incentivo à leitura. O mágico, antes do espetáculo, perde 50 livros no local, todos com o mesmo pedido em comum, para que sejam lidos e que sejam perdidos novamente em algum local público, promovendo uma incrível ação de libertação de livros. Às 11h, será a vez da adaptação teatral do clássico infantil João e o Pé de Feijão, apresentado pela Cia. Jucah.



Também no sábado, a partir das 9h, a Praça Flavio Palmier, no Barreto, recebe uma série de atividades lúdicas como recreação, pintura infantil e apresentação de palhaços. Às 10h, Cia. teatral Arte e Corpo apresenta Bagunçalhadaria. Na história, Bagunçalhadaria é uma cidade famosa no mundo todo por causa da sua Fábrica de Palhaços. Porém, um morador, que possui medo de palhaço, resolve quebrar a máquina, deixando as funcionárias desesperadas. Para fechar a manhã, às 11h, será a vez de Léo Castro, com seu show “Batucada”. A apresentação é voltada para bebês de quatro meses a cinco anos, em uma viagem sonora através dos ritmos brasileiros, costurando canções autorais, regionais e da MPB.



A Praça Tancredo Neves, em Maria Paula, também recebe recreação, pintura infantil e apresentação de personagens, no sábado, 19 de outubro. A partir das 9h, será a vez do espetáculo "Visual Comedy Show - Dose Dupla",que reúne circo, teatro, música, dança e mágica, em cenas de grande impacto visual e sonoro. Ratinha e Piriquitovisk tocam instrumentos, se equilibram, fazem acrobacias, malabarismos e mágicas e ainda contam com a participação do público. Às 10h, as crianças se divertem com contação teatralizada As Aventuras do Porco Porcaria, que apresenta a história do Porquinho Porcaria que foge do chiqueiro onde vive com sua família, pois não aguenta mais viver na sujeira, uma aventura sobre os hábitos de higiene e o bom convívio em família.



No domingo, 20 de outubro, a partir das 9h, o Campo de São Bento e a Praça dos Lusitanos, na Ilha da Conceição, recebem atividades infantis, recreação, participação de personagens e shows para a criançada.



No Campo de São Bento, às 10h, as crianças se divertem com “A Leitura é uma aventura”, um projeto itinerante, de promoção do livro e da leitura, com contação de histórias e muita música. Em cena, a idealizadora do projeto, Dani Fritzen, na companhia do músico e ator Renato Badeco. Às 11h, será a vez do show “Bia, seus livros e canções”, com Bia Bedran. Bia Bedran, que participou ativamente da infância de várias gerações, educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro, apresenta num formato intimista cantando, tocando e contando suas histórias, poesias, melodias e brincadeiras de palavras e sons.



Na Praça dos Lusitanos, em frente ao Clube Luzitano, na Ilha da Conceição, o domingo será de muita diversão com apresentação teatral e musical. Às 10h, a atriz Shana Magalhães apresenta “Contando com Delphina”, sobre a memória afetiva de toda vovó que as crianças guardam em seus corações. Para surpresa de todos, Delphina, além de contar histórias infantis, canta e dança, trazendo ao palco a vivência alegre e travessa da sua juventude. Às 11h, será a vez do grupo de teatro musical infantil Lekolé, com apresentação de elementos teatrais e musicais, diversão, arte e fantasia com música ao vivo, roda de ciranda, contação de histórias, teatro de fantoches, com muita alegria e interatividade



Com atividades gratuitas e para todas as idades, o projeto Arte na Rua é realizado pela Fundação de Arte de Niterói.



SERVIÇO



Itaipu



Atração: Leandro, O Mágico



Data: 19 de outubro de 2024



Horário: 10h





Atração: “João e o Pé de Feijão” (Cia Jucá)



Data: 19 de outubro de 2024



Horário: 11h



Local: Horto de Itaipu



Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói





Barreto





Atração: Palhaços



Data: 19 de outubro de 2024



Horário: 09h às 12h







Atração: Recreação infantil



Horário: 09h às 12h



Atração: Pintura infantil



Horário: 09h às 12h







Atração: Bagunçalhadaria



Horário: 10h







Atração: “Batucada” do Léo Castro



Horário: 11h



Local: Praça Flávio Palmier - Barreto



Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, 1001 - Barreto, Niterói







Maria Paula





Atração: Recreação infantil



Data: 19 de outubro de 2024



Horário: 09h às 13h







Atração: Pintura infantil



Horário: 09h às 13h







Atração: Personagens vivos



Horário: 09h às 13h







Atração: As Aventuras do Porco Porcaria



Horário: 10h







Atração: "Visual Comedy Show - Dose Dupla"



Horário: 11h



Praça Tancredo Neves - Maria Paula



Endereço: Maria Paula, Niterói





Icaraí





Atração: Pintura infantil



Data: 20 de outubro



Horário: 09h às 13h







Atração: Personagens vivos



Horário: 09h às 13h







Atração: Recreação infantil



Horário: 9h às 13h







Atração: A leitura é uma aventura



Horário: 10h







Atração: Bia, seus livros e canções



Horário: 11h



Local: Campo de São Bento - Icaraí



Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói





Ilha da Conceição





Atração: Recreação infantil



Data: 20 de outubro de 2024



Horário: 09h às 13h







Atração: Pintura Infantil



Horário: 09h às 13h







Atração: Personagens vivos



Horário: 09h às 13h







Atração: Contando com Delphina



Horário: 10h







Atração: Lekolé



Horário: 11h



Local: Praça dos Luzitanos - Ilha da Conceição



Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói