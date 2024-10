Rodrigo Neves: candidato líder nas pesquisas de intenção de votos para o segundo turno, anuncia projetos para a Região Oceânica - Divulgação

Rodrigo Neves: candidato líder nas pesquisas de intenção de votos para o segundo turno, anuncia projetos para a Região OceânicaDivulgação

Publicado 15/10/2024 23:40

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves, que lidera as pesquisas de intenção de votos no segundo turno das eleições, se reuniu na tarde dessa terça-feira (15.10) com representantes das entidades que representam os pescadores em Itaipu, Região Oceânica da cidade. Além da candidata a vice Isabel Swan, o encontro contou com a presença da deputada federal Laura Carneiro, do ex-deputado estadual Felipe Peixoto e dos vereadores eleitos Binho Guimarães e Anderson Pipico.

Durante a reunião, Rodrigo ouviu sugestões dos pescadores e assumiu compromissos de apoio a categoria.

À noite, Rodrigo teve encontro com empreendedores, síndicos e presidentes de associações de bairros da Região Oceânica, no Restaurante Mirante do Trevo, em Piratininga. O trabalhista lembrou as conquistas e avanços na Região Oceânica desde que ele assumiu a prefeitura pela primeira vez, em 2013, como a construção do Túnel Caritas-Cafubá, o Hospital Oceânico Gilson Cantarino, a ampliação da UPA do Mario Monteiro, o Parque Orla de Piratininga, o CISP, o Niterói Presente, a pavimentação e drenagem de cerca de 600 ruas, além da construção e reforma de escolas e unidades de saúde.

O candidato anunciou um novo ciclo positivo para a Região Oceânica, planejada para ser um exemplo de qualidade de vida e sustentabilidade para o país. Entre os projetos, estão a construção de um centro de exames e especialidades na região, no antigo hospital da Amil; a ampliação do Nitbike, o programa municipal de bicicleta compartilhada; a modernização da Avenida Central, com novo calçamento, iluminação de led e ciclovia segura; a colocação de todos os ônibus dentro do corredor exclusivo do BHLS; o cerco eletrônico em todos os bairros, em parceria com associações de moradores; dobrar os efetivos e viaturas do Niterói Presente, a redução da tarifa do catamarã de Charitas para R$ 8; além da conclusão de todas as obras de infraestrutura em curso do Engenho do Mato, Campo Belo e Maravista.

“Vamos vencer a eleição no dia 27 e vamos juntos governar em diálogo. A Região Oceânica será uma referência em qualidade de vida e sustentabilidade e Niterói vai ser a melhor cidade para se viver e ser feliz do Brasil”, ressaltou Rodrigo Neves.