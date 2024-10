Avenida Amaral Peixoto: edital de licitação para obras é publicado - Alex Ramos

Publicado 15/10/2024 23:29

Niterói – A Prefeitura publicou, nesta terça-feira (15), o edital de licitação para contratar a empresa responsável pelas obras de reurbanização e drenagem da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, uma das mais importantes do Centro de Niterói, e outras ruas do entorno.



O projeto, que será executado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), prevê obras na Av. Ernani do Amaral Peixoto, na Rua da Conceição e nas vias transversais, da Av. Visconde do Rio Branco até a Rua Visconde de Sepetiba. O objetivo é transformar os espaços urbanos em locais de maior conforto e segurança para os pedestres e valorizar bens tombados e equipamentos de mobilidade no entorno e evitar a ocorrência de alagamentos em momentos de chuvas extremas.



“O edital que publicamos hoje marca um passo significativo na reurbanização da Av. Amaral Peixoto, da Rua da Conceição e das transversais da Av. Visconde do Rio Branco. Essas obras não apenas transformarão o espaço urbano, tornando-o mais confortável e seguro para pedestres e ciclistas, mas também irão valorizar o comércio local e preservar nossos bens culturais. Estamos comprometidos em evitar alagamentos e melhorar a mobilidade na região, dando prioridade ao transporte público. Essa é mais uma das obras anunciadas no programa “Niterói 450 anos” e que faz parte de um conjunto de intervenções importantes como da Av. Visconde do Rio Branco, o Parque Esportivo na Concha Acústica, a Cantareira, que será referência para a indústria da criação e tecnologia e o Castelinho do Gragoatá”, destaca o prefeito Axel Grael.



As intervenções pretendem, ainda, melhorar as condições de circulação de pedestres, com aumento das áreas livres das calçadas, proporcionar mais conforto e segurança para os ciclistas, priorizar o transporte público e aumentar biodiversidade local, valorizando o paisagismo com o plantio de mais árvores e uso de vegetação nativa, incrementando também a estética e o comércio da região.



A licitação

A licitação ocorrerá no Modo de Disputa Fechado e está marcada para o dia 7 de novembro. O edital está disponível para download no site oficial da Emusa www.emusa.niteroi.rj.gov.br podendo, também, ser retirado presencialmente, na sede da empresa, de acordo com as orientações contidas no Diário Oficial.



Revitalização do Centro – A obra da Avenida Amaral Peixoto é mais uma etapa do pacote de obras que a Prefeitura de Niterói vem realizando na região central da cidade nos últimos anos. O primeiro passo foi a entrega da nova Avenida Marquês de Paraná, seguida pela urbanização do entorno do Caminho Niemeyer. Atualmente estão em andamento as obras de requalificação da Av. Visconde do Rio Branco, da construção do Parque Esportivo da Concha Acústica e da reforma da Casa Norival de Freitas, do Castelinho do Gragoatá e do prédio da Cantareira.