Rodrigo Neves: caminhada em Icaraí começou na Beira Mar e finalizou na HúngaraDivulgação

Publicado 14/10/2024 23:18

Niterói - Líder nas pesquisas do segundo turno das eleições, com 62% dos votos válidos, o candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan fizeram uma caminhada pela tradicional Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na tarde desta segunda-feira (14.10).

Acompanhados pelo deputado federal Eduardo Bandeira de Melo (PSB), pela deputada estadual Martha Rocha, pelo o ex-deputado Felipe Peixoto e pela presidente estadual do Cidadania Mulher, Juliana Benício, fizeram corpo a corpo e conversaram com moradores e comerciantes do bairro. A caminhada teve início na padaria Beira-Mar e terminou com o tradicional italiano na lanchonete Húngara.

Durante o trajeto, Rodrigo ressaltou alguns dos projetos prioritários para o bairro, como o reforço no efetivo e viaturas do Niterói Presente; o programa de ação integrada para resolver a questão da população de rua, ainda no primeiro semestre do novo mandato; a nova orla de Icaraí, que terá modernos quiosques, ciclovia, e decks com banheiros e chuveiros, as obras de macrodrenagem da Avenida Roberto Silveira com Rua Presidente Backer, para combater os alagamentos, em dias de chuvas mais intensas; e a conclusão do novo Cinema Icaraí, que será sede da Orquestra Sinfônica Nacional, com uma sala de concertos, três salas de exibição, cafeteria e restaurante.

Rodrigo lembrou também de realizações da sua gestão como a criação do Niterói Presente, o investimento em segurança pública e a redução da criminalidade, o apoio às empresas e profissionais liberais na época da Pandemia, a construção do túnel Charitas Cafubá e a implantação de ciclovias, e disse ainda não ter dúvida de que a população vai rejeitar o despreparo e o extremismo no dia 27 de outubro.

“Niterói tem uma vocação democrática e humanista. Isso tem a ver, é claro, com a consciência dos niteroienses. Estou muito animado, ao lado de Isabel Swan, medalhista olímpica e pós graduada em gestão pelo IBMEC, que será a primeira Vice Prefeita da história de Niterói, para fazer um governo melhor do que fiz. Vamos fazer Niterói avançar, sem riscos de retrocessos, e transformar a nossa cidade na melhor em qualidade de vida do Brasil”, destacou Rodrigo.