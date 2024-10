Exibição de documentário e debate: esta terça-feira, no MAC NIterói - Divulgação

Exibição de documentário e debate: esta terça-feira, no MAC NIteróiDivulgação

Publicado 14/10/2024 19:34

Niterói - A Fundação Japão em São Paulo e MAC Niterói promovem, em 15 de outubro, a exibição do documentário Johatsu – Os evaporados (Johatsu: into thin air), no MAC Niterói, a partir das 14h, seguida de mesa-redonda com os diretores, Arata Mori e Andreas Hartmann.



Com a participação do diretor de cinema e videoartista japonês Arata Mori e do documentarista e diretor de fotografia Andreas Hartmann, o encontro terá como convidado o professor João Luiz Vieira, da Universidade Federal Fluminense, e mediação do jornalista e roteirista Tiago Coelho.



O evento é gratuito, aberto ao público e conta com o apoio do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, Consulado Geral da República Federal da Alemanha no Rio de Janeiro e Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.



Antes da edição no Rio, o evento será realizado em São Paulo, em 12 de outubro, a partir das 15h, no Instituto Moreira Salles, com participação da documentarista Flavia Guerra, mediação da jornalista Ana Paula Sousa e apoio do Instituto Goethe.



Andreas Hartmann



Nascido em 1983, o documentarista, diretor de fotografia, fotógrafo e produtor de rádio baseado em Berlim, Andreas Hartmann, se formou na Academia de Cinema e Televisão (HFF) “Konrad Wolf” Potsdam-Babelsberg, em 2011, e foi aluno de mestrado do Prof. Thomas Arslan (Arte e Mídia), na Universidade de Artes de Berlim (UdK).



Seu trabalho foi exibido em diversos festivais e museus internacionais de cinema, como, Varsóvia, São Paulo, Berlim, Cinéma du Réel Centre Pompidou e Musée national des arts asiatiques Guimet (Paris), Festival dei Popoli (Florença), Eye Filmmuseum (Amsterdam), Danish Film Institute (Dinamarca), Tokyo Arts and Space (Japão).



Em 2014, foi artista residente no Goethe-Institut Villa Kamogawa em Quioto, Japão. Em 2017, foi indicado ao prêmio de TV alemão “Grimme-Preis” e recebeu o “Gerd Ruge Grant”. Seu terceiro documentário de longa-metragem, “A Free Man”, recebeu o “Busan Cinephile Award” de Melhor Documentário Mundial no 22º BUSAN International Film Festival e foi exibido no 60º DOK Leipzig Film Festival. Em 2018, foi artista-residente no Tokyo Arts and Space International Creator Residency Program.

Arata Mori



Diretor de cinema e videoartista japonês, baseado em Berlim e Tóquio, formado no curso de Belas Artes da Central Saint Martins em Londres. Sua prática criativa atravessa os campos de documentários e cinema experimental, dança-teatro e arquitetura.



Em 2021, Mori fez seu primeiro longa-metragem documentário criativo, “A Million”, um falso diário de viagem sobre uma cidade imaginária nas cidades urbanas reais, ao longo da nova rota da seda, revivida pela China. O documentário foi exibido no festival de documentários Dok Leipzig. Desde 2019, codirigiu com Andreas Hartmann o documentário “Johatsu - the Missing”, em coprodução com BR/ARTE, sobre as chamadas “Night Moving Company” no Japão, que ajudam as pessoas a desaparecerem. Também foi cofundador, com Laurian Ghinitoiu, de uma série de vídeos, colaborando com arquitetos e artistas importantes, incluindo BIG, OMA, SO-IL e Shiota Chiharu. Mori foi beneficiário da bolsa individual do Asian Cultural Council 2022.



João Luiz Vieira



João Luiz Vieira é professor Titular do Departamento de Cinema e Vídeo e do PPGCine- Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual, além de membro do Conselho Gestor do LUPA (Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual), da Universidade Federal Fluminense. Possui doutorado em Cinema Studies pela Universidade de Nova Iorque (1984) com pós-doutorado na Universidade de Warwick, Reino Unido (1997-98). Em 1996, foi Fulbright Visiting Scholar, no Departamento de Artes e Mídia da Universidade do Novo México e, em 2002, no Departamento de Cinema e Literatura Comparada da Universidade de Iowa.



Autor e editor de várias obras, incluindo Cinema Novo and Beyond_(NY: MoMA, 1998), Câmera-faca, o cinema de Sérgio Bianchi (Porto: Cineclube da Feira, 2004), capítulos de livros em World Cinemas, Transnational Perspectives (Londres, NY: Routledge, 2010), Nova História do Cinema Brasileiro (SP: SESC, 2018). Recentemente co-editou com B.Ruby Rich o dossiê Cinema Brasileiro Contemporâneo para Film Quarterly (n.74, Inverno 2020-2021).



Ao longo de seus 43 anos de docência na UFF, organizou diversos cursos sobre cinema japonês, além de mostras especiais para o Cine Arte UFF e, nos anos 90, para o Cineclube Estação Botafogo. Tem publicados textos e ensaios sobre o cinema japonês e organizado para o CCBB, o Centro Cultural Correios-RJ e o IMS-SP e Rio. Já esteve por duas vezes em visita ao Japão, sendo uma delas a convite da Fundação Japão (1989).



Tiago Coelho



Tiago Coelho é repórter da Revista Piauí e roteirista de cinema. Escreveu o roteiro do curta-metragem Chico, vencedor de três prêmios no Festival de Brasília, e do longa-metragem Madalena, filme brasileiro selecionado para o Festival de Roterdã 2021. É formado em jornalismo pela PUC-Rio.



Johatsu – Os evaporados



Johatsu: into thin air; Alemanha/Japão; 2024; 86 minutos - Todos os anos, 80 mil pessoas são declaradas desaparecidas no Japão. Elas são chamadas de Johatsu, os 'evaporados'. O documentário traz a história de algumas destas pessoas que, por razões diversas, sentiram a necessidade de contar com o serviço de empresas que realizaram suas mudanças secretamente, durante a noite, como a TSC, tornando seus destinos impossíveis de serem rastreados.



SERVIÇO



Documentário Johatsu – Os evaporados e mesa-redonda com diretores | RJ

Convidados: Arata Mori, Andreas Hartmann, João Luiz Vieira

Mediador: Tiago Coelho

Data: 15 de outubro de 2024

Horário: 14h

Ingressos: gratuitos

Local: MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói - RJ