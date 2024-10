Prefeitura de Niterói: transparência e esclarecimentos contra as fake news em época de campanha - Reprodução

Prefeitura de Niterói: transparência e esclarecimentos contra as fake news em época de campanhaReprodução

Publicado 12/10/2024 13:02 | Atualizado 12/10/2024 13:10





A lista das 26 secretarias municipais com suas atribuições consta no portal da transparência neste link aberto ao público Niterói - A Prefeitura de Niterói tem 26 secretarias municipais com gestores e corpo técnico capacitados à execução de iniciativas em diferentes assuntos de interesse da população da cidade.A lista das 26 secretarias municipais com suas atribuições consta no portal da transparência neste link aberto ao público https://niteroi.rj.gov.br/secretarias-municipais/

Número de servidores



A prestação de serviços à população reúne 21.462 servidores, conforme dados da folha de agosto de 2024: 6.848 são aposentados; 14.614 ativos. Destes, 2.644 são comissionados (1.607 na administração direta e 1.037 na indireta).



Os demais servidores são estatutários (8.707), CLT (2.266), cedidos (142) ou temporários (573), tendo ingressado no setor público por meio de concurso.



Existem ainda 271 pessoas na folha de pagamento de agosto de 2024 em outras categorias com jovem aprendiz, médico residente e estágio.



A bem do interesse público