Obras no Engenho do Mato: vistoria pelo prefeito Axel GraelAlex Ramos

Publicado 12/10/2024 00:17

Niterói - O prefeito Axel Grael realizou uma vistoria nas obras de urbanização do Engenho do Mato, na Região Oceânica da cidade, nesta sexta-feira (11).

Acompanhado do secretário Executivo, André Diniz, e do presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antônio Lourosa, o prefeito percorreu as vias que já tiveram os trabalhos de drenagem e pavimentação concluídos, além de outras onde as intervenções seguem em andamento. Com um investimento total de R$ 153 milhões, a previsão é que as obras de urbanização do Engenho do Mato sejam concluídas em 2025.



Axel Grael conversou com moradores da região, destacando a importância das obras para a qualidade de vida local e reforçando o compromisso da gestão municipal com a infraestrutura da Região Oceânica. Ele destacou que o Engenho do Mato está recebendo uma das maiores intervenções já realizadas na história.



A Emusa está conduzindo as obras, que incluem drenagem, pavimentação, construção de calçadas e a instalação de sistemas de captação de águas pluviais. Até o momento, das mais de 100 ruas contempladas no projeto, 75 já tiveram a drenagem concluída e 40 já contam com pavimentação finalizada ou em fase de execução.



Entre os trechos que já tiveram as obras concluídas, está a Rua São Sebastião, uma das principais vias do bairro, que teve a pavimentação concluída entre a praça local e o cruzamento com a Rua 41. Outros pontos do bairro que estão recebendo melhorias incluem as ruas 32, 42, 46, Clemente de Souza, 83, Geralda Pontes e 78, onde estão sendo realizados trabalhos de terraplanagem, acabamento de intertravado, instalação de caixas de ralo e construção de sarjetas.