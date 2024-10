Dia das Crianças: atividades gratuitas para a meninada na Região Oceânica - Divulgação

Dia das Crianças: atividades gratuitas para a meninada na Região OceânicaDivulgação

Publicado 11/10/2024 23:30

Niterói - No Dia das Crianças, 12 de outubro, o shopping Multicenter Itaipu levará muitas atividades para a Região Oceânica de Niterói, garantindo muita diversão para a criançada.



Das 14h às 18h, em parceria com SESC Niterói e apoio do Sindlojas Niterói, terão muitas atividades no estacionamento externo do Shopping, como recreação esportiva, jogos, brinquedos, ponto de leitura, oficina de jogo da memória, exposição com

réplicas de animais marinhos, ponto de leitura, intervenção artística, entre muitas outras que vão garantir muita diversão e aprendizado.



Na intervenção artística “Brincadeira Não Tem Gênero” o objetivo da atividade é buscar englobar os temas da ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – e sobre diferentes tipos de brinquedos, dialogando que brinquedos muitas vezes não tem gênero e sim, proximidades, diálogos e entendimento, buscando expandir sobre nossos hábitos, com muito amor, diálogo e respeito, utilizando o próprio ECA, como referência desses diálogos.



“O Circo em Uma Mala” contará com o Palhaço Tatuí e seu assistente circulando pelo evento apresentando ao público presente, elementos do circo como malabares, argolas entre outros. A cada parada um número, interagindo e integrando o público de todas as idades.



O Ponto de Leitura contará com um pequeno pedaço circulante da Biblioteca Sesc Niterói. Um espaço com livros dos mais diversos assuntos para toda a família. Act Roda das Invenções contará com atividades do Tinkering buscando encorajar os visitantes a estimularem seus pensamentos. A variedade de materiais e variáveis disponíveis para experimentação permite que os participantes entrem em um ponto em que se sintam confortáveis para começar e, em seguida, alterem e refinem seus designs à medida que desenvolvem novas ideias.



A Eco Exposição Animais Marinhos contará com réplicas gigantes de animais marinhos (tartaruga marinha e golfinho) para sensibilizar sobre os impactos negativos do lixo nos oceanos para todas as formas de vida. Na recreação esportiva o evento terá atividades como tiro com arco, badminton, jogos de tabuleiro, futebol e cornhole.

Além de todas essas atividades, também no dia 12 de outubro, das 16h às 19h, acontecerá o Mapa da Diversão, um circuito interativo inspirado no mapa do tesouro, que desafia a criança a participar das dinâmicas em diversos pontos do shopping. A atividade iniciará na entrada principal, com a retirada do mapa que garante a participação e sinaliza os desafios. Ao finalizar o percurso, a criança participante receberá um delicioso brinde. Classificação: 03 a 12 anos.



Já a Praça de Eventos do Shopping conta com o Circuito da Galinha Pintadinha até o dia 30 de outubro. Um parque temático repleto de atrações interativas e imperdíveis. Com módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, uma enorme piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, a diversão está garantida para crianças de todas as idades. Valores: R$50,00 por 30 minutos. R$1,00 cada minuto extra. R$1,00 cada minuto extra. Indicado para crianças até 12 anos e crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhada de um adulto responsável não pagante.



Serviço

Evento: Dia das Crianças no Multicenter Itaipu

Data: 12 de outubro

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói

Valor: Grátis