Cidade de Niterói: qualidade de vida e saneamento - Reprodução

Cidade de Niterói: qualidade de vida e saneamentoReprodução

Publicado 10/10/2024 18:28

Niterói - A cidade de Niterói tem alcançado posições de destaque em diferentes rankings nacionais que avaliam os municípios em várias áreas. Em 2024, a cidade chegou à liderança no estado do Rio de Janeiro e na 22ª posição em escala nacional no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver lideranças públicas para enfrentar os principais problemas do Brasil.



Neste ranking, na escala nacional, Niterói avançou 43 posições de 2023 para este ano. No estado do Rio, o segundo colocado é o município do Rio de Janeiro, que ocupa a 38ª posição no país. O Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP tem como objetivo alcançar um entendimento mais profundo e abrangente das maiores cidades brasileiras. O estudo também pretende ser uma ferramenta simples e objetiva capaz de pautar a atuação de lideranças públicas para a melhoria da competitividade e da gestão pública local.



O estudo analisou os 404 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com dados oficiais do Censo Demográfico de 2022. Os municípios analisados correspondem a 59,34% da população do país.



O ranking é composto por 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos: sustentabilidade fiscal; funcionamento da máquina pública; acesso à saúde; qualidade da saúde; acesso à educação; qualidade da educação; segurança, saneamento; meio ambiente; inserção econômica; inovação e dinamismo econômico; capital humano e telecomunicações.



Excelência em saneamento – O Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP constatou que Niterói é a quinta cidade com o melhor saneamento básico do Brasil. O município é o primeiro colocado no estado do Rio. Niterói possui 100% de tratamento e abastecimento de água, 95,5% de cobertura no atendimento de esgoto, e 100% de tratamento do esgoto coletado. Entre 2018 e 2022, Niterói investiu mais de R$ 200 milhões em melhorias no setor.



Esta classificação leva em conta indicadores como a cobertura do abastecimento de água, perdas na distribuição e faturamento, cobertura da coleta e tratamento de esgoto, coleta de resíduos domésticos e destinação adequada do lixo.



No início de 2024, Niterói já havia sido eleita a melhor cidade do estado do Rio no ranking do Instituto Trata Brasil, além de ocupar o sexto lugar na avaliação nacional que leva em consideração o atendimento e o tratamento de água e esgoto. Desde 2013, o município investe na ampliação de reservatórios de água na Região Oceânica e em Pendotiba. Foram construídas novas adutoras e estações de tratamento de esgoto (ETEs), com destaque para as redes modernizadas no Sapê, Caramujo e Jurujuba.



Qualidade de vida - Outro resultado significativo de Niterói foi no Índice de Progresso Social Brasil 2024 (IPS Brasil), que avalia a qualidade de vida e o desempenho social e ambiental dos 5.570 municípios brasileiros. A cidade apresentou o melhor desempenho no estado do Rio de Janeiro.



O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão, baseada em dados públicos, que identifica e apresenta se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação sexual.



Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com outros centros de pesquisa, o levantamento tem uma metodologia global e foi publicado pela primeira vez no Brasil em 2024. Os dados fornecem uma avaliação detalhada e abrangente do progresso social e ambiental dos municípios.



O IPS Brasil possui três dimensões principais: “Necessidades Humanas Básicas”; “Fundamentos para o Bem-Estar”; e “Oportunidades”. Cada dimensão tem quatro componentes. Os componentes são formados por três a cinco indicadores com pesos diferentes. O IPS varia de zero a 100 e corresponde à média simples dos índices de progresso social das três dimensões.



O levantamento chegou a 52 indicadores, com informações obtidas em órgãos oficiais e institutos de pesquisa como DataSUS, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Anatel e CadÚnico. A escolha dos indicadores seguiu critérios rigorosos como ser social ou ambiental; medir resultado; ter uma fonte confiável e pública; ser um dado recente; e ter disponibilidade para todos ou quase todos os municípios. O IPS Brasil será atualizado a cada ano.

Cidade inteligente – Também em 2024, Niterói conquistou o primeiro lugar em governança no ranking nacional do Connect Smart Cities, que é uma plataforma que acelera o processo de desenvolvimento das cidades inteligentes. Entre as cidades com 100 mil a 500 mil habitantes, Niterói foi a segunda mais bem avaliada do país. Nesta edição do prêmio, Niterói conquistou o quinto lugar geral, na comparação com todas as cidades do país.



O Connect Smart Cities é um evento nacional de negócios e conexões de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil realizado desde 2015. Para chegar à média geral, o ranking, além da governança e urbanismo, avalia saúde, segurança, meio ambiente, empreendedorismo, tecnologia e inovação, educação e economia.



Niterói vem evoluindo e melhorando o desempenho no ranking ao longo dos anos. Na primeira edição do Connect Smart Cities, em 2015, a cidade ocupou a 17ª posição geral. Em 2020, o município chegou à 11ª posição e, em 2023, alcançou o quinto lugar, mantendo-se nesta posição este ano.



Os resultados de Niterói estão ligados aos resultados com saneamento básico e a outras iniciativas como o Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033 que inclui o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGEO); o COLAB (plataforma de contato direto da população com o governo municipal), o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp); o Centro de Controle e Operação (CCO), o lançamento do Portal de Serviços e o Processo Eletrônico.



Geração de empregos – Em agosto de 2024, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostram que, nos seis primeiros meses do ano, Niterói gerou um saldo de 5.579 postos de emprego: a maior marca para o período nos últimos dez anos. As estatísticas oficiais também apontam que Niterói lidera o ranking dos municípios do Leste Fluminense. Este valor é o resultado entre a diferença de admissões e demissões no período.



Durante o primeiro semestre em Niterói, 2.989 contratações foram de mulheres, o que representa cerca de 53,5% do número total acumulado. A maior parte da população que conseguiu um novo emprego na cidade é de jovens entre 18 e 24 anos (38%). Adultos de 40 a 49 anos representam 23%, seguidos de pessoas na faixa-etária de 30 a 39 anos que são 19%.



O setor que mais abriu vagas no primeiro semestre em Niterói foi o de serviços: 4.599. A construção civil gerou 897 postos de trabalho e a atividade industrial foi responsável por 691 vagas preenchidas. Os números alcançados no período deste ano representam mais de 200% de aumento no comparativo com o primeiro semestre de 2023, quando foram gerados 1.539 novos postos de trabalho em Niterói.