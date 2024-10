Rodrigo Neves: segundo turno com apoio do Prefeito reeleito no Rio, Eduardo Paes - Divulgação

Publicado 10/10/2024 11:11

Niteróin - O prefeito Eduardo Paes, reeleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos, atravessa a Baía de Guanabara nessa quinta-feira (10) para reforçar a campanha de Rodrigo Neves, em Niterói, que ficou a apenas 1,5% de decidir a eleição no domingo passado. Os dois têm encontro marcado, às 18h, no Clube Central, em Icaraí, Zona Sul da cidade, na criação do "Pacto Niterói-Rio pela Democracia, Boa Gestão e Desenvolvimento Sustentável".

Paes e Rodrigo vão compartilhar experiências sobre as gestões de ambos nas prefeituras do Rio e Niterói, que foram bem avaliadas pela população, e traçar metas para o futuro sustentável das cidades.

Apesar de estarem em partidos com perfis diferentes, os dois políticos têm um histórico de defesa da democracia e contra o extremismo. Na última eleição para governador, em 2022, Paes apoiou Rodrigo Neves e indicou o vice, Filipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB e filho de Fernando Santa Cruz, morto pela ditadura militar apoiada pelos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro.