Parceria com Niterói: representante da Prefeitura de Bordeaux, na França, Dominique Nivelle visitou a Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança - Luciana Carneiro

Niterói - Representantes culturais da França, entre eles a secretária geral do Museu de Arte Contemporânea de Bordeaux e representante da Prefeitura da cidade, Dominique Nivelle, estiveram presentes na tarde da última quarta-feira (9), na Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca, e se encontraram com representantes da Prefeitura de Niterói para debater as ações culturais que serão realizadas em parceria entre as duas cidades.



A visita técnica fez parte do planejamento para as comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas e culturais entre Brasil e França – que acontecem em 2025 e que vão contar com uma apresentação da Orquestra Aprendiz Musical no CAPC (Musée d'art Contemporain de Bordeaux), que é o primeiro museu de arte contemporânea surgido na Europa.



Dominique Nivelle assistiu a um ensaio da Orquestra Aprendiz, regido pelo maestro Evandro Rodrigues, ao lado da chefe de gabinete da Prefeitura de Niterói, Mariane Thamsten, e de Luiza e João Carino – diretores do IMMuB, instituto que faz a gestão do Programa Aprendiz. A amostra musical deu o tom de como será a participação dos jovens músicos no evento Favela Bossa, programado para acontecer em julho – mês de férias das crianças – em Bordeaux.



“As tratativas começaram no início do ano passado, quando o prefeito Axel Grael esteve em Bordeaux assinando um protocolo de parceria e apoio mútuo. Estamos seguindo todo o protocolo diplomático, inscrevendo nos editais, para formalizarmos e reforçar este interesse entre as duas cidades. A Orquestra será responsável por toda a parte musical, e os aprendizes não vão esquecer desta viagem marcante”, contou Mariane Thamsten. “Também está prevista a realização de um debate com Axel Grael e uma exposição fotográfica sobre o nosso já premiado internacionalmente Parque Orla de Piratininga (POP)”, explica ela, confirmando que, no segundo semestre, Niterói recebe uma exposição inédita e oficial sobre o multiartista Jean Cocteau.



João Carino, diretor do IMMuB, explicou que, no Programa Aprendiz, o aluno não vem de fora e entra para a orquestra, e sim, ele se prepara desde pequeno e vai crescendo e mudando de foco durante os anos, em sua convivência com o Aprendiz.



“A maioria destes alunos são das periferias da cidade e nosso trabalho se tornou muito significativo, já que não promove apenas inclusão musical, mas também educativa e social. São alunos que poderiam ter seguido outro trajeto de vida. Estudando no Aprendiz eles se livram da droga, da violência, e levam a música por toda a sua vida afora”, afirma.



Sobre o Aprendiz Musical

O Aprendiz Musical é um dos mais importantes programas do país de desenvolvimento social por meio da arte. Iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Executiva, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Aprendiz Musical recebeu, em 2017, o título de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e que, em abril deste ano, completou 22 anos.



O programa tem como base o canto coral e o repertório nacional para iniciar os alunos da rede municipal de ensino de Niterói no universo da música. Por meio da prática de instrumentos variados, do canto coral e das formações orquestrais, o Aprendiz Musical contribui não apenas para o desenvolvimento musical como também social e intelectual do aluno.