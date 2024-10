MAC: auditório recebe única apresentação de duo especializado em música de câmara - Reprodução

Publicado 09/10/2024 07:14

Niterói - O auditório do Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC recebe no dia 09 de outubro, às 16h, o projeto Música de Câmara, com a apresentação do Duo Imudara.



O Duo Imudara teve seu início dentro do Quinteto Lorenzo Fernandez, quando, em concertos do grupo, obras para duos e trios de madeiras eram incluídas no repertório. Iniciou-se, então, uma pesquisa de repertório e, desde 2018, o duo, formado por Cesar Bonan (clarineta) e Jeferson Souza (fagote), se apresenta em espaços e eventos importantes -- tais como o Espaço Guiomar Novaes, em concerto de comemoração da Academia Brasileira de Música; o Festival Internacional de Clarinetistas do Rio de Janeiro (FIC-RIO), realizado na Fundição Progresso; e a Série de Música de Câmara do Centro de Artes da UFF, no Teatro da UFF.

Durante a pandemia, em 2020, a atuação do duo se deu nas redes sociais, gravando vídeos de choros de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Todas essas participações e iniciativas levaram à consolidação e estreia do duo em 2023, como Duo Imudara, na Série Villa-Lobos Aplaude, da UNIRIO, tendo como proposta apresentar obras, transcrições e arranjos para clarineta e fagote que demonstrem a versatilidade e o virtuosismo dos instrumentos, bem como dos intérpretes. A partir da busca por obras dos séculos XX e XXI de compositores brasileiros e estrangeiros e encomendas de novas composições e arranjos, o duo apresenta um repertório variado, com músicas de Villa-Lobos, Francis Poulenc, Dona Ivone Lara, Gilson Santos, entre outros.

SERVIÇO



Evento: Duo Imudara | Música de Câmara

Data: 09 de outubro

Horário: 18h

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Valor: Entrada franca

Local: Auditório do MAC

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói