Rodrigo Neves: carreata de agradecimento à sua votação histórica, na Zona Norte - Divulgação

Rodrigo Neves: carreata de agradecimento à sua votação histórica, na Zona NorteDivulgação

Publicado 09/10/2024 05:49

Niterói - O candidato a prefeito Rodrigo Neves fez um agradecimento especial à Zona Norte no final da tarde dessa terça-feira (08.10), pela votação histórica obtida no primeiro turno. Acompanhado do vice-prefeito Paulo Bagueira, da deputada estadual Verônica Lima e vereadores, o trabalhista iniciou a correata pelo Ponto Cem Réis, no Fonseca.

“Quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês pela confiança e apoio. Aqui, eu tive 60% dos votos. Estou muito animado e com o apoio de todos niteroienses vamos vencer no dia 27 e fazer um governo ainda melhor do que fiz. Concluí, em 2020, meu mandato com mais de 80% de aprovação popular, mas sei que precisamos avançar ainda mais e melhorar. Vamos, logo no início do mandato, contratar mais 200 médicos para as unidades básicas de saúde, fazer os Centros Regionais de Exames e Especialidades para acabar com a fila de espera, a nova Alameda, aumentar a frequência dos ônibus e reduzir o preço da passagem, implantar novas creches e ampliar a Moeda Arariboia, especialmente para as mães atípicas”, declarou o trabalhista.

Horas antes, Rodrigo e Isabel Swan se encontraram com os vereadores eleitos e os candidatos não eleitos da coligação. Rodrigo deu um depoimento pessoal, voltado para os que não conseguiam se eleger.

“Na minha primeira eleição para vereador fiquei na primeira suplência. E continuei perseverando. Na minha segunda, ganhei e na terceira fui o mais votado. Agora, graças aos niteroienses e a todos vocês, nós tivemos a maior votação em uma eleição para Prefeito e ganhamos em todas as regiões de nossa cidade. Vamos seguir com muita serenidade, não cair em provocação, transmitir amor, mostrar como nosso legado sólido e nossas propostas para Niterói avançar no sentido de ser melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil”, disse Rodrigo.

Pela manhã, Rodrigo Neves recebeu o apoio importante do PSB, que fez parte da chapa de Talíria Petrone. O trabalhista caminhou ao lado do presidente estadual do partido, Alessandro Molon e do deputado estadual Carlos Minc na tradicional Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Molon destacou que o voto em Rodrigo é um dever de todo o democrata.

“Estou muito feliz de poder caminhar ao seu lado e garantir que Niterói siga avançando e defendendo a democracia. Niterói é uma cidade fantástica, referência para o país, e não pode abrir mão do teu preparo, da tua experiência e do teu compromisso com a cidade. Vamos avançar mais com o Rodrigo e a Isabel na prefeitura. No dia 27 é 12!”, ressaltou Molon.