A Flauta Mágica: clássico de Mozart terá encenação no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 09/10/2024 06:45

Niterói - A Companhia Lírica Lívia Dias inaugura, nos dias 11, 12 e 13 de outubro, no Theatro Municipal de Niterói, um projeto inédito de arte e educação intitulado "Aprendendo a Gostar de Ópera", trazendo uma linguagem para popularizar o gênero lírico, fomentando a formação de plateia e despertando vocações artísticas. Nesta primeira edição, a Cia irá apresentar “A Flauta Mágica”, de Mozart.

O principal objetivo da Companhia é levar aos públicos infanto-juvenil e adulto um pouco da cultura musical erudita popularizando o gênero lírico, criando afinidade com seus ouvintes de forma que isso se torne uma aprendizagem prazerosa, significativa e concreta, fomentando a formação de plateia, ampliando o repertório musical e cultural.

O gênero operístico é extremamente fascinante para ser difundido e popularizado, porque nele estão presentes todas as artes: literatura, dança, artes plásticas, dramaturgia, cenografia e música, muita música!!! Nesta primeira edição do projeto “Aprendendo a Gostar de Ópera”, a Companhia escolheu uma grande obra prima de Mozart "A Flauta Mágica", conhecida por ter em seu enredo a famosa melodia da ária da personagem Rainha da Noite, com suas notas super agudas. Esta ópera pode ser comparada a um conto de fadas com uma flauta e sinos mágicos, animais e casais românticos, que a torna interessante gerando brilho no olhar de quem a contempla.

Para apresentar essa ópera ao público infanto-juvenil, pensou-se em uma proposta pedagógica e musical, onde um narrador entrelaça as melodias do enredo, com uma espécie de contação de história de forma lúdica, divertida e por vezes interativa com a plateia. Originalmente composta para ser interpretada em alemão, desta vez será adaptada para o português facilitando a compreensão.

Ficha Técnica

Direção Geral e Idealização: Soprano Lívia Dias

Direção Cênica e Musical: Tenor Fernando Portari

Ator/Narrador: Pedro Azevedo (Mozart)

Pamina: Lívia Dias - Soprano

Tamino: Martin Fernandez - Tenor

Papageno: Rafael Siano - Barítono

Papagena: Alessandra Quintes - Soprano

Rainha da Noite: Rose Provenzano-Páscoa - Soprano

Sarastro: Pedro Olivero - Baixo

Monostatos: Leandro Terrozo - Tenor

Três gênios: Biah, Alice Braga e Sarah Álvares (vozes juvenis)

Piano: Viviane Sobral

Flauta Tranversa: José Roberto Soares

Cenários (Desenhista): André Silva

Figurino: Pina Noivas

Maquiagem: Flávia Belotti

Figurante: Alexandre Amorim

Produção Geral: Stúdio de Música Lívia Dias

Serviço

Aprendendo a Gostar de Ópera – “A Flauta Mágica”, de Mozart | Companhia Lírica Lívia Dias

Data: 11 a 13 de outubro de 2024

Horário: Sexta-feira, 19h | Sábado e domingo, 16h

Duração: 90min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 80 (inteira) - Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói