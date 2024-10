Yoga na praia: dia de sol e mar reuniu mulheres para celebrar o Outubro Rosa com atividades saudáveis - Divulgação

Publicado 09/10/2024 06:20

Niterói - O projeto Yoga na Praia, realizado no último domingo, (6), na praia de Boa Viagem, marcou a abertura da 8ª edição do Outubro Rosa, promovido pelas clínicas Pró-Onco Mulher e Oncomed. Cerca de 150 pessoas (a maioria mulheres) participaram do aulão conduzido pelos professores Jorge Carrano e Cristiane Garcia, do Estúdio Dharma Bhumi, que distribuiu aos alunos camisas rosa choque, cor da campanha mundial que alerta sobre os riscos e prevenção ao câncer de mama.

A agenda prossegue ao longo do mês, com a Jornada Médica no Hospital Icaraí no dia 19; a tradicional caminhada na praia de Icaraí, que tem apoio da Prefeitura de Niterói e acontece dia 20; uma tarde de palestras e outras orientações sobre a doença que será dia 23, na unidade São Francisco da Oncomed; e o “Nosso Dia Pink”, que encerra a programação no dia 26/10, no Reserva Cultural, em São Domingos.



Antes de iniciar a atividade que coloriu de rosa, literalmente, o canto da praia de Boa Viagem das 9h às 11h, o professor Jorge Carrano entregou o folheto produzido pelo estúdio com imagens básicas de como fazer o autoexame e orientações importantes sobre o câncer de mama. São informações que desmistificam, por exemplo, que o uso de sutiã de aro não está relacionado à doença.

“Promovemos esse aulão todo primeiro domingo do mês, mas em outubro aproveitamos para chamar a atenção para a importância dos cuidados das mamas. Afinal, o diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que atinge também homens, permite a cura de mais de 90% dos casos”, alerta Carrano, explicando que o yoga é uma prática milenar que envolve o bem-estar em todos os níveis (mental, físico, emocional e espiritual), muito importante para o controle da ansiedade e equilíbrio.



Folheto adverte para mitos e verdades



Em uma linguagem simples e direta, o folheto lista os principais mitos e verdades sobre o que provoca o câncer de mama. Confira aí:



1- Como não tenho parentes com câncer de mama, eu não vou ter: mito



Apenas 10% dos tumores de mama são hereditários, 90% são ditos esporádicos. Então, mesmo sem câncer de mama na família, a mulher tem que fazer seus exames de controle.



2- Desodorante causa câncer de mama: mito



Os desodorantes não estão relacionados a câncer de mama.



3- Sutiã de aro pode causar câncer: mito



Não existe relação.



4- Já que amamentei, não vou ter câncer de mama: mito



A amamentação diminui as chances da mulher desenvolver câncer de mama, mas não evita.



5- Tenho que fazer mamografia anual: verdade



A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza realizar mamografia a partir dos 40 anos anualmente.



6- Alimentação saudável e exercício físico diminuem o risco de câncer de mama: verdade



A mulher que adota hábitos saudáveis com exercícios físicos e mantendo o peso ideal diminui as chances do câncer de mama.



7- Não adianta fazer o autoexame das mamas: mito



O autoexame não consegue identificar lesões menores que 1cm na mama, mas é muito importante para o diagnóstico mais precoce, além de ajudar a mulher a conhecer o seu próprio corpo.



Aulão atrai participantes de outras cidades



Entre as frequentadoras assíduas do Yoga na Praia estava a advogada e servidora pública Maria Gisele Farias, 46 anos, residente em Icaraí. Ela descobriu o projeto nas redes sociais, e participou do aulão pela sexta vez. “O yoga é maravilhoso para o nosso equilíbrio. Mas foi mais bacana ainda participar dessa ação que alerta, em especial as mulheres, de como fazer o autoexame e se prevenir contra essa doença silenciosa e tão perigosa”, disse Maria Gisele, que acompanhou uma de suas duas irmãs no tratamento de um câncer, hoje já curada.

Apesar de acontecer em Niterói, o aulão vem atraindo pessoas de bairros do Rio, Itaboraí, Maricá e São Gonçalo, como a técnica em radiologia Josi Manhães, a Majo, de 43 anos. Mesmo sem ter vivenciado de perto o câncer, ela entende que, até por ser mulher, deve contribuir com os alertas sobre a doença.

“Me envolvo em muitos projetos voltados à mulher, como o programa Mulher Líder da Prefeitura de Niterói, que tem foco em políticas públicas, e ações do Outubro Rosa. Eu participo da tradicional caminhada na praia de Icaraí, e mais uma vez venho aqui no Yoga da Praia nesse mês de outubro. Essa já é a minha segunda camisa rosa que vou guardar com muito carinho”, garantiu Majo, já estudando para a prova que acontecerá em breve no Instituto Nacional do Câncer (Inca), onde quer se especializar em imagens da mama

Programação



Depois do Yoga na Praia, que desde 2019 abre o Outubro Rosa da Oncomed e da Pró-Onco Mulher, a programação segue no dia 19 com a Jornada Médica que esse ano será no Hospital Icaraí. O evento reúne médicos e outros profissionais de saúde em uma rica troca de experiências com apresentação e discussão de casos clínicos do câncer. No dia seguinte, domingo, 20/10, haverá a tradicional caminhada na Praia de Icaraí, que tem apoio da Prefeitura de Niterói e é um chamamento expressivo para a necessidade dos exames preventivos anuais. A agenda prossegue no dia 23, com palestras e outras ações de orientação sobre a doença no espaço cultural da Oncomed, na rua Araribóia, 6, em São Francisco.



Fechando a agenda do Outubro Rosa, o “Nosso Dia Pink”, ponto alto da programação, acontece no último sábado do mês, dia 26, pela segunda vez consecutiva no teatro Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural (rua Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos).



“Nesse dia promovemos palestras, dinâmicas e até uma feira com estandes de perfumes, lenços, bijuterias e outros produtos de beleza. A ideia é integrar as participantes para que percebam que podem cuidar da beleza e seguir firme em busca da cura. O evento visa também estimular as mulheres a ter uma atitude preventiva não só com os exames da mama, mas mantendo uma vida saudável com exercícios, controle de peso, não bebendo, não fumando, simplesmente vivendo”, diz o mastologista Rodrigo Souto.



A origem do movimento



A história do Outubro Rosa tem registro no fim da década de 70, quando Susan Goodman Komen, de apenas 33 anos, descobriu o câncer de mama, na época ainda sem tratamento e sequer com métodos de prevenção. A jovem americana faleceu aos 36 anos, e sua morte prematura serviu de incentivo para que Nancy Goodman Brinker, sua irmã e melhor amiga, iniciasse ações voltadas à descoberta da cura e conscientização da doença. Dois anos depois nasceu a Fundação Susan G. Komen for The Cure.



Dez anos se passaram, até que em 1990 surgiram nos Estados Unidos campanhas isoladas sobre a doença. Uma delas foi a Primeira Corrida pela Cura realizada em outubro em Nova York, justo pela Fundação Susan G. Komem, que distribuiu aos corredores laços cor de rosa usados em todo o percurso como símbolo da luta contra o câncer de mama. O evento chegou ao Congresso Americano, que definiu outubro como o mês oficial para a prevenção e combate à doença.



O movimento que começou pequeno ganhou reconhecimento nacional e conquistou o mundo, com o laço rosa, desde então, marcando presença em campanhas realizadas em empresas públicas e privadas, desfiles e outros eventos. No Brasil, a primeira ação foi em outubro de 2002, com o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, iluminado de rosa para chamar atenção à causa abraçada por todo o país em 2008. E a fundação motivada pela história da americana Susan Komen se transformou na maior organização sem fins lucrativos de combate ao câncer de mama de todo o planeta.



Números da doença



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022 o câncer de mama foi o segundo tipo mais comum de carcinoma no mundo, com 2,3 milhões de novos casos, não só em mulheres de países em desenvolvimento como em nações desenvolvidas. A doença, que também atinge homens, é responsável pela maior taxa de mortalidade feminina no Brasil, o equivalente a 16% do total de óbitos no país. São números alarmantes, que merecem muita atenção, mas podem ser estabilizados com o diagnóstico precoce. É esse o objetivo do Outubro Rosa, com ações em todo o planeta para chamar a atenção sobre a necessidade dos cuidados não só no mês da campanha, mas durante todo o ano, como alerta o mastologista Rodrigo Souto, que iniciou há quase 20 anos a trajetória da clínica Pró-Onco Mulher.

“Há dez anos, a partir do meu dia a dia na Pró-Onco Mulher e na Clínica Malu Sampaio, da Prefeitura de Niterói, senti a necessidade de fazer algo maior na cidade para alertar sobre a importância dos exames e outros cuidados, como a alimentação. E aí, com o oncologista Victor Marcondes e a nutricionista oncológica Patrícia Arraes, ambos da Oncomed, bolamos ações para o Outubro Rosa, que hoje tem uma série de eventos organizados pelas duas instituições, com o “Nosso Dia Pink” sendo o maior deles. O objetivo é alertar sobre o diagnóstico precoce, que nos ajuda a curar mais de 90% das mulheres e mostrar que câncer não é igual a morte. E também reforçar que os cuidados devem acontecer ao longo de todo o ano”, destaca Rodrigo Souto.



SERVIÇO:



Dia 19 - Jornada Médica das 9h às 12h, no Hospital Icaraí (Avenida Marquês do Paraná, 233, Centro de Niterói)



Dia 20 - Caminhada às 9h na Praia de Icaraí



Dia 23 – Orientações sobre a doença a partir das 14h na Oncomed São Francisco: rua Araribóia, 6



Dia 26 - Nosso Dia Pink das 9h às 16h, no Reserva Cultural (rua Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos)