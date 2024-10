Peça 'Antes que Seja Tarde': atriz Vânia de Brito em cartaz na Sala Nelson - Divulgação

Publicado 09/10/2024 06:37

Niterói - Estrelado por Vânia de Brito, o aclamado espetáculo "Antes que seja Tarde", uma adaptação inédita do livro "Cuide dos pais antes que seja tarde" de Fabrício Carpinejar, anuncia uma mini temporada na Sala Nelson Pereira dos Santos, nos dias 10 e 11 de outubro, sempre às 20h.



Após uma recepção calorosa pelo público, com sessões lotadas e muitas emoções à flor da pele, a obra retorna aos palcos, proporcionando mais uma oportunidade para que o público vivencie esta jornada tocante sobre a complexa relação entre filhos e pais na terceira idade.



Vânia de Brito retorna ao teatro após 16 anos, trazendo à vida as reflexões e memórias do consagrado autor mineiro. A atriz, que também assina a produção do espetáculo, se inspirou na própria experiência com sua mãe de 92 anos para trazer à cena um texto que vem tocando profundamente o coração dos espectadores.



Sob a direção de Delson Antunes e com uma adaptação dramatúrgica de Antonio Januzelli e Rodolfo Amorim, o espetáculo se destaca não apenas pelo conteúdo emocionante, mas também pela sua execução artística, incluindo um cenário minimalista assinado por José Dias e um desenho de luz por Aurélio de Simoni que enaltece cada momento da narrativa.



"Antes que seja Tarde" é uma obra que fala diretamente ao coração, explorando as nuances da vida familiar e os laços que nos unem. Através de uma reflexão envolvente, Vânia de Brito promete levar o público a uma reflexão sobre amor, cuidado e a urgência da vida.



SERVIÇO:

Evento: Peça 'Antes que seja tarde' - Baseado no livro 'Cuide de seus pais antes que seja tarde', de Fabrício Carpinejar



Adaptação: Antonio Januzelli e Rodolfo Amorim

Direção: Delson Antunes

Com: Vânia de Brito

Datas: 10 e 11 de outubro de 2024

Horário: Quinta e Sexta-feira, às 20h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50min

Ingresso: R$80 (inteira) - Adquira o ingresso na Sympla, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos