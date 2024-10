Dia das Crianças: Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca, recebe alunos - Divulgação

Publicado 09/10/2024 13:57

Niterói - No sábado (12) a Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca, irá festejar o Dia das Crianças com uma grande festa, das 9h às 12h, ao lado de seus alunos, responsáveis e colaboradores.

A programação do evento, que é gratuito e aberto à família, inclui música, brincadeiras, brinquedos como escorrega e totó, comidinhas deliciosas e muita diversão. É uma festa voltada a todos os grupos de referência.



SERVIÇO:



Evento: Festa de Dia das Crianças na Casa Aprendiz

Local: Casa Aprendiz Musical Anibal Bragança

Data: 12 de Outubro

Horário: das 9h às 12h

Valor: Entrada franca

Endereço: Rua Antônio Silva, nº 42, no Fonseca.