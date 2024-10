Axel Grael: prefeito foi visitar as obras em unidades de saúde do município - Alex Ramos

Axel Grael: prefeito foi visitar as obras em unidades de saúde do municípioAlex Ramos

Publicado 09/10/2024 07:25

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta terça-feira (8), duas unidades de saúde que estão com reformas na fase final. O prefeito esteve no Hospital Municipal Orêncio de Freitas, no Barreto, e no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Monteiro Lobato (CAPSi), em Santa Rosa. A previsão é de que as reformas nas unidades sejam concluídas até o fim de outubro.

Axel Grael fez as visitas acompanhado da secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, e do secretário executivo, André Diniz. No Hospital Orêncio de Freitas, esteve presente o vice-prefeito Paulo Bagueira, e, no CAPSi Monteiro Lobato, compareceu o diretor da Fundação Estatal de Saúde, (FESAUDE), Pedro Lima.

No Hospital Municipal Orêncio de Freitas, está sendo implantado um novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI). A unidade realiza uma média mensal de 190 a 200 cirurgias, 800 atendimentos no ambulatório e cerca de 10 mil exames.

No novo CTI, está em andamento a substituição da estrutura elétrica como tomadas, interruptores e iluminação, além da reforma de banheiros com a troca de vasos sanitários, pias, boxes e iluminação. Também estão sendo colocadas cortinas divisórias entre os leitos para garantir a privacidade dos pacientes. O hospital conta atualmente com 72 leitos.

No CAPSi Monteiro Lobato, estão sendo realizadas ações para melhorar a ambiência da unidade como pintura, iluminação, troca de mobiliário e climatização, além da aquisição de materiais lúdicos para estimulação precoce e sensorial. As intervenções incluem pintura das portas, melhorias nas esquadrias e nova identidade visual para tornar o espaço mais acolhedor e adequado para pacientes e para profissionais.

A área externa da unidade ganhou uma mini quadra poliesportiva, com um campinho de grama sintética e uma caixa de areia sensorial para garantir o cuidado integral dos usuários. As mudanças visam aprimorar a experiência de atendimento com um ambiente mais confortável e estimulante para as crianças e adolescentes atendidos. A ideia é favorecer o desenvolvimento de atividades terapêuticas e educativas de forma eficaz.

O CAPSi Monteiro Lobato é voltado para crianças e adolescentes e oferece atividades para diferentes tipos de transtornos mentais. São 770 crianças e adolescentes com cadastros ativos na unidade. A equipe é composta por médicos psiquiatras; psicólogos; enfermeiros; técnicos de enfermagem; terapeuta ocupacional; fonoaudióloga; acompanhantes domiciliares; farmacêutico; oficineiros; articulador de rede; coordenadora técnica; administrativos; supervisora; recepcionistas; auxiliar de serviços gerais e copeira.

Além do atendimento individual, voltado para as necessidades de cada um, a unidade oferece atividades coletivas, como grupo de interação e integração, estimulação precoce, oficina de jogos, grupo de observação diagnóstica, grupo de convivência, Projeto Plantar, oficina de capoeira, entre outros. O Capsi também realiza atividades externas como visita a museus, praças, atividades na praia e outros locais culturais. Também há o suporte familiar com encontros com pais e responsáveis para fortalecer essa rede de apoio.