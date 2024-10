Museu Janete Costa de Arte Popular: show infantil gratuito com Glorinha e Renato - Divulgação

Publicado 09/10/2024 13:46

Niterói - O Museu Janete Costa de Arte Popular promove uma série de atividades para o público infantil, celebrando o Dia das Crianças. A programação contará com contações de histórias, brincadeiras, oficinas, shows de mágica e música, entre os dias 15 e 26 de outubro.

Na terça-feira, 15 de outubro, às 10h30, o Museu recebe o EcoJogo Tartaruga Marinha, projeto fruto da pesquisa e do trabalho das artistas plásticas Nina Alexandrisky e Alda Laís. No jogo, as crianças são convidadas a criarem um quebra-cabeça com formato 3D de uma grande tartaruga-marinha, através de uma brincadeira de perguntas e respostas sobre a vida do animal. Às 14h, será a vez da contação teatralizada As Aventuras do Porco Porcaria, que apresenta a história do Porquinho Porcaria que foge do chiqueiro onde vive com sua família, pois não aguenta mais viver na sujeira, uma aventura sobre os hábitos de higiene e o bom convívio em família.

Na quarta-feira, 16 de outubro, de forma lúdica e divertida, as crianças são convidadas a participarem de jogos, brincadeiras e de outras atividades sensoriais que estimulam a inteligência, ajudam na criatividade e permitem melhoras na aprendizagem, na atividade A Arte de Brincar, às 14h.

No dia 17 de outubro, contação de história e um show de mágica, humor e ilusionismo divertem as crianças. Às 14h, a Companhia Teatral Ciência Encenada apresenta a história da médica psiquiatra brasileira Nise da Silveira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria e revolução no tratamento mental no Brasil. Com muita diversão e conversa, as crianças são convidadas a refletir sobre a saúde mental e como os animais podem ajudar na melhoria da nossa saúde. Às 15h, O Mágico Libertador de Livros promove um show de mágica, humor, ilusionismo e incentivo à leitura. O mágico, antes do espetáculo, perde 50 livros de diferentes títulos e autores pelo museu, todos com o mesmo pedido em comum, para que sejam lidos e que sejam perdidos novamente em algum local público, promovendo uma incrível ação de libertação de livros.

Na sexta-feira, 18 de outubro, às 14h, será o dia de brincadeiras com bambolê. No encontro, o mundo girará com toda a liberdade que proporciona a prática com o bambolê. As crianças conhecerão truques, movimentos e brincadeiras conectando gerações de brincantes e amantes do bambolê.

No sábado, 19 de outubro, o museu promove uma edição especial do projeto Arte Popular para Crianças. Às 11h, a Contação Di Vó, com histórias infantis contadas por Joselene Negra Black, encantando crianças e adultos. Às 13h30, será a vez da oficina de pintura facial O Bicho Tá Virando Arte, uma atividade divertida onde poderão se transformar em animais da fauna brasileira, com inspiração na exposição "O Bicho Tá Pegando" e conduzida pela artista Caren Laurindo. Às 15h30, a atividade “Quilombim Oloraiê”, promovida pelo Coletivo lráyé, busca conectar as crianças com os valores civilizatórios afro-brasileiros, num verdadeiro movimento de aquilombamento. Os meninos e meninas poderão vivenciar a alegria da infância através de contação de histórias, de brincadeiras coletivas e de recreação com perna de pau.

Encerrando a programação, no dia 26 de outubro, às 11h, Glorinha e Renato apresentam o Projeto Músicas e Livros Fantásticos, que combina música e literatura. O projeto proporciona um encontro mensal para integrar, nutrir e estabelecer vínculos culturais, promovendo a música e a leitura de forma acolhedora e interativa. As atividades são todas gratuitas e com classificação indicativa livre.



SERVIÇO:

Museu Janete Costa de Arte Popular

Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói, RJ

Atividades gratuitas

Classificação indicativa: Livre



Confira a programação completa:





Terça-feira, 15 de outubro de 2024



EcoJogo Tartaruga Marinha



Horário: 10h30





As aventuras do porco porcaria



Horário: 14h





Quarta-feira, 16 de outubro de 2024



A arte do Brincar



Horário: 14h





Quinta-feira, 17 de outubro de 2024



Cada Cientista, Uma História: Nise da Silveira



Horário: 14h





O Mágico Libertador de Livros



Horário: 15h





Sexta-feira, 18 de outubro de 2024



Brincadeira com Bambolês!



Horário: 14h





Sábado, 19 de outubro de 2024



Arte Popular para Crianças



Contação de histórias com Joselene



Horário: 11h





Oficina de Pintura Facial – O Bicho Tá Virando Arte



Horário: 13h30





Quilombim Oloraiê



Horário: 15h30





Sábado, 26 de outubro de 2024



Projeto Músicas e Livros Fantásticos



Horário: 11h