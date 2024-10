Beto e Totó: ídolos da criançada na internet se apresentam na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Beto e Totó: ídolos da criançada na internet se apresentam na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 10/10/2024 10:00



Niterói - Sucesso estrondoso no YouTube, Bento, Totó e sua turma, se apresentam no dia 13 de outubro, na Sala Nelson Pereira dos Santos, com o espetáculo “Brincando com o Bento”.

Uma manhã repleta de brincadeiras e diversão em uma aventura emocionante para resolver um mistério e celebrar o aniversário do Bento. A criançada irá se divertir em um show cheio de música, surpresas, interação com o público e um cenário encantador.

Sucessos como Funk do Patinho e Patinho Colorido estão garantidos no repertório do show.

SERVIÇO

Evento: Brincando com Bento e Totó

Data: 13 de outubro

Horário: 11h

Duração: 60min

Classificação Etária: Livre

Ingresso: R$80 inteira | R$40 meia-entrada - Adquira o ingresso na Sympla, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos