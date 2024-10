Prefeito Axel Grael: vistoria nas obras que ocorrem na Vila Progresso, em Pendotiba - Lucas Benevides

Publicado 10/10/2024 10:48

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta quarta-feira (09), uma obra de grande importância para os moradores da Vila Progresso, também conhecida como Rua das Árvores. A Estrada Professor Brígido Tinoco, que sofreu com erosão e deslizamentos causados por chuvas, recebeu intervenções como pavimentação, requalificação de calçadas, instalação de novos meios-fios e contenção de encostas, em três pontos distintos. A área é conhecida pela paisagem bucólica e abriga moradores tradicionais, além de estar próxima à Reserva Ambiental Darcy Ribeiro e ao cinturão de agricultura familiar da região.

A via integra o Circuito de Agroecologia criado pela Prefeitura e é essencial para o escoamento da produção local. A obra incluiu a instalação de uma cortina atirantada em três pontos, abrangendo uma área de 585 m², além de solo grampeado verde com geomanta e um sistema de drenagem de águas pluviais. As obras são realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) em um investimento total de R$ 3,9 milhões.

O morador da Vila Progresso há mais de 20 anos José Mauro Monteiro comemorou as melhorias. Ele disse que a obra foi completa e que vai beneficiar toda a comunidade. Já Michele Barillo, dentista e oficial do Corpo de Bombeiros, moradora do local há 18 anos, destacou que agora há mais segurança para passar com veículos, sem riscos de danos maiores, especialmente durante as chuvas.