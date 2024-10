Escritora niteroiense Natalia Ranny: lançamento de novo livro - Divulgação

Publicado 10/10/2024 10:40

Niterói - A escritora Nathália Ranny, natural de Niterói (RJ), lança “Vai ver eu dou meu toque”, seu primeiro livro, na programação da Casa Gueto, parceira da 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2024), às 18h do dia 12/10.

Nos poemas de “Vai ver eu dou meu toque”, a autora estreia sua passagem do campo cinematográfico para a escrita e elabora imagens que carregam a crueza da condição feminina aliada a fatores naturais. Com prefácio de Laura Redfern Navarro, orelha de Bruno Pacífico e blurb de Luciene Nascimento, o livro traz Bea Machado como artista da capa.

Durante a Flip, além do lançamento do livro, Nathália Ranny fará parte da mesa de debate “Criadoras de Mundos: Maternidade e Não-Maternidade na escrita feminina”, com as autoras Luiza Fariello (Patuá), Camila Anllenini Perobé (Patuá), Angélica Furtado Masson (Escritoras Brasileiras) e mediação de Mabelly Venson (TAUP/Comala). A atividade acontecerá no dia 11/10, também na Casa Gueto, às 14h.



A Flip 2024 acontecerá de 09 a 13/10, e a obra compõe a primeira leva de publicações individuais da editora Laboriosa Produções Poéticas, iniciativa criada por Júlia Vita e Paula Lemos que abarca diversas frentes de conteúdo, prezando pela construção de parcerias sólidas que favoreçam não só a manutenção da iniciativa, mas o ofício de quem trabalha para viabilizá-las e o de quem confia suas criações à casa. Para garantia desses princípios, seu fluxo curatorial é de escala reduzida.

Nathália Ranny é formada em Direção Cinematográfica pela ECDR (2018), e cursa Psicologia (Famath). Artista multidisciplinar, trabalha com audiovisual e literatura.

A Casa Gueto possui entrada gratuita e fica na Rua Benedito Telmo Coupê, nº 277 (Antiga Rua Fresca), no Centro Histórico de Paraty.