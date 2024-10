Niterói conservada: somente no mês de setembro, a Seconser realizou a limpeza de rede em mais de 1.935 metros, mais 975 unidades de caixas e 1.823 metros de limpeza de canais - Lucas Benevides

Niterói conservada: somente no mês de setembro, a Seconser realizou a limpeza de rede em mais de 1.935 metros, mais 975 unidades de caixas e 1.823 metros de limpeza de canaisLucas Benevides

Publicado 10/10/2024 10:44

Niterói – A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) reforçou nesta semana trabalho preventivo de limpeza de ralos e caixas de esgoto em Icaraí, como parte das ações de preparação para o próximo verão, com o objetivo de minimizar os impactos das fortes chuvas previstas para o período.

Somente no mês de setembro, a Seconser realizou a limpeza de rede em mais de 1.935 metros, mais 975 unidades de caixas e 1.823 metros de limpeza de canais em diversos pontos da cidade .

Nesta semana as equipes da Seconser começaram os serviços pela Rua Lopes Trovão e, ao longo dos próximos dias, realizarão a limpeza de todas as ruas paralelas à Avenida Jornalista Alberto Torres, que margeia a orla de Icaraí. Em seguida, os trabalhos continuarão pelas ruas afluentes à orla, com início pela Rua Miguel de Frias.

Nesta quarta-feira (09), o trabalho se concentrou nas ruas Mariz e Barros, Lemos Cunha e Gavião Peixoto, todas em Icaraí. As ações visam garantir o pleno funcionamento do sistema de drenagem da cidade, prevenindo alagamentos e garantindo mais segurança para a população durante o período de chuvas mais intensas.

As ações preventivas da Seconser seguem um cronograma que inclui também a manutenção de redes de drenagem, poda de árvores e a limpeza de canais e bueiros em diversos pontos da cidade e acontece em paralelo ao trabalho de conservação diário de bueiros e galerias . O objetivo é evitar também o acúmulo de detritos .

Ainda na Zona Sul da cidade, no bairro de São Francisco, a Seconser atuou com as equipes de drenagem no canal de São Francisco, dois canais na travessa Azamour e no canal da Avenida 7 de Setembro, em Icaraí.