Sinfônica Ambulante: recebendo Multibloco domingo, no Campo de São Bento - Marcelo Oliveira

Publicado 10/10/2024 11:00

Niterói - No Encontro de Blocos deste mês, que acontece no dia 13 de outubro, no Campo de São Bento, a Sinfônica Ambulante convida Multibloco, pra animar o público e não deixar ninguém parado. O projeto acontece uma vez por mês e é produzido pela Fundação de Arte de Niterói – FAN.



Sinfônica Ambulante

A Sinfônica Ambulante é uma fanfarra niteroiense que completou 13 anos de história em março de 2024. Nascida e crescida nas ruas, é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e também da cidade de Niterói, e faz questão de ocupar os espaços públicos ao levar sua música e alegria por todos os cantos. Mistura sopros e percussão em seu repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais, sempre temperando seus arranjos com os mais variados ritmos brasileiros, movidos pela energia do Carnaval e da folia.



Multibloco



Nascido em setembro de 2008 na Lapa - RJ, surgiu pela iniciativa de sócios e funcionários da Editora Multifoco (Lapa), que tinham o simples objetivo de se divertir em seu próprio bloco no Carnaval carioca e se uniram com Thaís Bezerra e Lino Amorim para fundar o Multibloco. O desfile na Lapa acontece no sábado de Carnaval pela manhã.



Há 16 anos com direção de Thaís Bezerra e Lino Amorim, o projeto é reconhecido por sua potência percussiva, diversidade de repertório e ritmos, que a cada módulo (Carnaval ou Junino), ganham uma nova roupagem, temática, músicas e ritmos variados.



Desde 2002, a oficina é realizada no Cafubá, Niterói, na escola Democrática e o bloco desfila na quarta de cinzas na praia de Piratininga.

SERVIÇO



Evento: Encontro de Blocos

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Local: Campo de São Bento (em frente ao Centro Cultural Paschoal Carlos Magno)

Valor: Gratuito