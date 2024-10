Animais taxidermizados: acervo vai servir para ser estudado - Divulgação

Publicado 10/10/2024 10:53

Niterói – O Parque das Águas de Niterói foi palco de um treinamento que reuniu técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal. A capacitação, focada no uso de animais taxidermizados, faz parte de um projeto que visa potencializar as ações de educação ambiental no município, utilizando espécies preservadas por meio da taxidermia para conscientizar a população sobre a importância da conservação da fauna silvestre.



A taxidermia é uma prática reconhecida por lei e utiliza carcaças de animais que morreram de causas naturais ou incidentes urbanos, como atropelamentos e ataques de cães. Esses animais, após passarem pelo processo de taxidermização, têm suas características físicas e comportamentais reconstituídas, muitas vezes com recriação de seu habitat natural, o que amplia o realismo e a eficácia educativa do recurso. O acervo de animais taxidermizados, que será utilizado de forma itinerante em eventos e escolas, servirá como ferramenta para sensibilizar e informar a população sobre a biodiversidade local e os impactos que a ação humana tem sobre os animais.



Taxidermia

O workshop no Parque das Águas destacou a importância do uso da taxidermia como instrumento de educação ambiental. Técnicos e guardas ambientais aprenderam sobre as diversas abordagens que podem ser feitas com o acervo móvel, incluindo a biologia das espécies e os principais desafios enfrentados pela fauna silvestre. Durante as aulas práticas, os participantes tiveram a oportunidade de explorar temas como o impacto das ações feitas pelo homem, como a atropelamentos de fauna e a caça ilegal.



“É uma oportunidade única de promover a conscientização ambiental de maneira acessível. Esses animais, que tiveram suas vidas interrompidas por causas trágicas, agora voltam como agentes de transformação, ensinando as futuras gerações sobre a importância da preservação”, comentou Rebeca Manso, assessora técnica do setor de áreas verdes da Secretaria.



Educação ambiental

A iniciativa vai além de uma exposição de animais taxidermizados. O objetivo principal é criar um projeto de educação ambiental, onde moradores, visitantes e estudantes possam ter acesso a informações sobre a fauna da Mata Atlântica e refletir sobre os impactos da vida urbana nos animais. Sensibilizar a comunidade local e os frequentadores do parque sobre questões ambientais é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais consciente e engajada na proteção da biodiversidade.



O acervo itinerante, que circulará por diferentes áreas da cidade, permitirá que a população conheça de perto espécies da fauna local, ao mesmo tempo em que absorve informações sobre como evitar que esses animais sejam vítimas de atividades humanas nocivas.



A partir do treinamento no Parque das Águas, os próximos meses serão marcados pela implementação das ações de educação ambiental nas escolas, eventos municipais e nas próprias Unidades de Conservação (UCs). A expectativa é de que, por meio do acervo itinerante, milhares de pessoas tenham a oportunidade de conhecer mais sobre a biodiversidade da região e se conscientizar sobre a importância da conservação ambiental.