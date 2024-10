Gafieira Arariboia: apresentação gratuita no domingo, no Campo de São Bento - Divulgação

Gafieira Arariboia: apresentação gratuita no domingo, no Campo de São BentoDivulgação

Publicado 10/10/2024 17:45

Niterói - O grupo Gafieira Araribóia, convida o grupo Marabô para fazerem uma apresentação multicultural no Circuito de Rodas de Choro de Niterói que acontece no domingo, 13 de outubro, às 11h, no Coreto do Campo de São Bento. O projeto integra a programação da Fundação de Arte de Niterói – FAN.



O Gafieira Araribóia surgiu da ideia de criar um coletivo musical de Niterói para atuar em diversos gêneros da música brasileira, podendo, assim, fazer shows voltados para o choro, o samba, o forró, entre outros.



O grupo é formado por Daniel Karin, Maico Lopes, Rogério Souza, Tiago do Bandolim e Whatson Cardozo.



Grupo Marabô - Alegria, inspiração, comunicação e celebração! Assim, se traduz Marabô, grupo criado pelos músicos niteroienses Bruno Barreto, Gabriel Policarpo, Lucas Marques e Whatson Cardozo. A inspiração para o som é o Brasil e sua pluralidade, rica em ritmos, melodias, danças e instrumentos. O resultado desse encontro dos músicos no palco é um show de alta musicalidade, batuque e astral.



No repertório do show estão os muito "Brasis" presentes em músicas como Chiclete com Banana, Ordem é samba (Jackson do Pandeiro), Lá vem o Brasil descendo a Ladeira (Moraes Moreira), Yayá Massemba (Roberto Mendes), Lamento Sertanejo (Dominguinhos), além de sambas enredos e músicas autorais.

SERVIÇO



Gafieira Araribóia convida Grupo Marabô | Circuito de Rodas de Choro

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: 11 horas

Classificação etária: Livre

Local: Coreto do Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí